共軍實彈軍演 管制區船隻繞道 各港口運作正常

中共解放軍東部戰區今日正式啟動「正義使命-2025」聯合軍演，自上午9時起在台灣北部海域實施遠程火力實彈射擊。由於軍演範圍劃定7處管制海空域，並覆蓋台灣海峽中線南北，交通部航港局已發布航行警告訊息。根據「台灣海域船舶動態資訊系統」顯示，受演訓影響，管制海域已幾乎淨空，出現海圖上空一大塊的罕見景象，漁船、各國油輪與貨輪均紛紛改道避讓。

航港局表示，中共軍演規畫於今日上午8時至下午6時進行，範圍涵蓋台灣四周海域，航港局與海巡署持續呼籲船舶遠離演習區域，並透過海岸電台及海事中心推播最新布告。目前大型船舶如油輪、貨輪多避開軍演海域，改經由澎湖南方50海里及高雄港西方的台海南部入口通道進出，港務公司表示所轄商港船舶進出港及港區作業正常，船舶進出運作尚不致受到影響。

在漁業作業方面，高雄各漁港目前未傳出有漁船因軍演受困或作業暫停，漁民多集中在近海區域。高雄區漁會總幹事楊孟凡表示，已預先發布消息，請漁民在演習期間務必避開公告海域，並建議海上作業中的船隻提前收網返港，或移至更遠且安全的海域；漁業電台目前每小時廣播最新安全訊息，確保漁民能掌握即時動態。

航港局強調，目前正密切監視船舶動態並加強橫向聯繫，政府將全力掌握各港口運作，確保海上航道安全順暢，並即時提供訊息維護民眾與漁民財產安全；根據資訊系統顯示，受軍演影響，不僅國際航運繞道，連大陸船隻也避開管制區緊靠福建沿岸航行。

