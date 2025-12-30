共軍射擊多管火箭進24浬線 國防部證實「史上最接近」台灣

情次室次長謝日升中將在國防部臨時記者會表示，確實比過往要更接近台灣，這也是共軍刻意要傳遞訊息。（圖/李奇叡攝）

中共昨起實施圍台軍演，並於今（30日）發動實彈射擊。國軍掌握共軍發射27枚多管火箭，其中10枚落於我24浬線內。情次室次長謝日升中將在國防部臨時記者會表示，確實比過往要更接近台灣，這也是共軍刻意要傳遞訊息。

謝日升今於國防部臨時記者會上表示，中共東部戰區今早7時宣布早上8時至晚間6時將在台海周邊海、空域進行實彈射擊。早上8時則宣布，編組海、空兵力在台灣南、北兩端相關海域，進行實兵演習。

謝日升說，今早9時至下午1時共軍由福建平潭、石獅向我北部、西南海域，分2波次射擊多管火箭合計27枚。而至今日下午3時，偵獲共機71架次，其中35架次逾越中線進入北部、中部及西南空域。

廣告 廣告

另外，我軍也偵獲共艦13艘，其中11艘進入鄰接區；海警公船則有15艘，其中包含外離島，並有8艘進入鄰接區；至於西太平洋兩棲攻擊艦編隊4艘則維持在昨日位置。

謝日升並指出，今天過境台灣的國際航班，受影響的有941班次，因為經過這些操演空域的國際航班，民航局必須要做調整，而演習區內也有商船、漁船作業。

謝日升並坦言，和過往相比，中共多管火箭的彈落點的確比較接近台灣，也有在24海浬線內，這也是中共刻意要傳遞訊息。他進一步說明，今天所掌握的2波次內，第一波次從福建打了17枚，彈著點皆於24浬線外，未飛越台灣上空；而從泉州所發射的10枚，則距台南西方50浬，在24浬線內。



回到原文

更多鏡報報導

防衝突升溫！中共解放軍10小時實彈射擊 賴清德視訊國防部全程緊盯

解放軍圍台實彈演習 國防部17：30說明應處作為

共軍遠程火箭對北部實彈射擊 國防部：落彈於我24浬線週邊