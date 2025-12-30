共軍射擊27枚多管火箭 國防部：落彈24浬線周邊

台北市 / 綜合報導

中共解放軍圍台軍演，截至30日下午3點為止，一共在台海周邊射擊27發多管火箭，更有35架共機逾越台海中線，11艘共艦、以及8艘海警公務船和兩棲攻擊艦編隊，進入24海浬鄰接區；另一方面，雖然中共表定演習將在下午6點結束，不過國防部也表示，還是有偵測到兵力在台海周邊，國軍將持續嚴密監控，絕不掉以輕心。

多管火箭瞄準射擊，在海面上濺起水花，中共解放軍30號在海上實施，正義使命2025演練，挑釁意味濃厚，因為攤開這張共軍針對性軍演概況圖，中共在台海周邊開設7處演訓區，更兩度進行多管火箭實彈射擊，第一波從福建平潭朝台灣北部外海1號演訓區，射擊17枚多管火箭，第二波再從福建泉州朝台灣西南方3號演訓區，射擊10枚多管火箭，總計27枚也是史上最靠近台灣的一次，不過全被我國國軍密切掌握。

國防部情次室次長謝日升說：「這一波次的彈落點，是在24浬以外，並沒有飛越台灣上空，(第二波)12浬以外，也沒有飛越過台灣。」但除了多管火箭，共機共艦也紛紛出動，12月30日截至下午3點為止，我國一共偵獲71架共機，其中35架逾越台海中線，13艘共艦，其中11艘進入24海浬鄰接區，另外還有15艘海警公務船，以及4艘兩棲攻擊艦編隊，其中8艘進入24海浬鄰接區。

國防部情次室次長謝日升說：「的確有一些船，它已經在24浬以內，但是在此同時，我們的艦船，包括我們海軍跟海巡的船，就在旁邊並航監控，而且是靠著我們本島的這一側。」

解放軍演習表定上午8點到傍晚6點，不過東部戰區微博，一直到晚間10點才發布照片，並標註「東部熄燈號」。國防部情次室次長謝日升說：「(傍晚)6點以後，它的兵力還在我們台海周邊，所以我們也不會因為它的演習宣告結束，所以我們國軍就有掉以輕心，或者是鬆懈的這個跡象。」強調持續嚴密監控，面對中共解放軍步步緊逼，我國國軍持續守護台海，不讓敵軍越雷池一步。

