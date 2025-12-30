政治中心／綜合報導

中國對台軍演今天進行實彈射擊，根據我方監控，兩波時彈射擊共發射27枚多管火箭，落點是史上最接近台灣的一次軍演，不過我軍充分掌握解放軍動態，更釋出監控共軍的12種軍機艦畫面。總統賴清德和國防部進行視訊會議時也強調，台灣不升高衝突、但面對威脅、絕不讓步。

中國央視主播：「東部戰區陸軍部隊，對台島北部相關海域，實施遠程火力實彈射擊，取得了預期效果。」

中國央視新聞，大篇幅報導中國對台發動軍演消息，微博還不斷釋出影片進行大內宣。

共軍射擊27枚火箭彈 國防部證實：落點史上「最近台」

國防部情次室次長謝日升：「（中共）實施多管火箭的射擊，總共我們的資料統計，大概有27枚之多，落點的部分，的確是比較接近我們台灣，也在我們24海浬裡面。」

國防部坦言，這是史上彈落點最接近台灣的一次軍演，第一波是在上午九點，從福建平潭向台灣北部發射17枚多管火箭，第二波則是從福建泉州石獅射擊10枚，彈落區在台南西方，繼前一天我國一共偵測144架共機艦後，國防部統計從30號上午六點截至下午三點，一共偵獲71架次共機，其中35架逾越台海中線，另有13艘共艦其中11艘進入鄰接區，但我國陸海空也強勢回應。

喊話鎮定以對、從容自若，當威脅升高，我們更要穩，同時間，全台各地進入警戒狀態。





共軍射擊27枚火箭彈，國防部證實：落點史上「最近台」。

兩架幻象2000戰機，緩緩滑出機堡，收到指示後，立刻掛彈升空。

鏡頭轉到花蓮，具備反艦能力的雄風發彈發射車，發射架已升起，最南端的屏東貓鼻頭，地對空飛彈，也完成佈署。

本島地面部隊就位，外島也上緊發條，國軍緊盯，更一口氣公布國軍監控的12種軍機艦畫面回敬。

從空軍P-3C偵監中共太原艦、IDF監控中共殲16，馬公驅逐監控中共海警船、到成功巡防艦對上中共呼和浩特艦，軍事專家分析，這象徵我國軍，確實都有掌握。

國防院國防戰略與資源所長蘇紫雲：「國防部也展現了我們的反制能力，包括F-16用神射手莢艙，標定共軍的殲-16戰機，這都是國軍有能力可以掌控，而且看得到表示打得到。」

總統賴清德和國防部長顧立雄等官員視訊，強調台灣不升高衝突，但也絕不退讓，中國蠻橫行為，已造成區域威脅，我方適切反映、嚴陣以待。

