共軍射進我24浬 川普：不擔心
發射27枚遠程火箭 比過往更接近台灣陸地 未宣布結束 國安團隊充分掌握
共軍東部戰區「正義使命-2025」圍台軍演，30日實施實彈射擊。國防部統計，共軍針對北部基隆外海及南部的台南、高雄外海進行2波射擊，共發射27枚遠程火箭，不少打到我方24浬周邊，部分更在24浬內。國防部情報參謀次長室次長謝日升表示，確實比過往更接近台灣陸地，「這也是對岸這次刻意要傳遞的訊息之一」。
截至昨天深夜，東部戰區未發布演習結束訊息，國防部強調持續備戰；海巡署表示，大陸海警船已航離限制水域，持續監控遠離。
共軍發布軍演，被認為劍指美日，美國總統川普29日被媒體問到是否會擔心大陸軍演？他表示，「不，沒什麼讓我擔心的。」他又說，過去20年、25年，大陸都有在台海周邊進行軍演，「現在人們的看法略有不同了。」川普稱，大陸曾舉行過規模更大的軍演。
川稱陸不會犯台 參院籲速軍售
川普指出，大陸國家主席習近平並未告知他任何軍演之事，但他當然有看到相關訊息。川普強調，「我與習近平主席關係很好」，他不認為習會侵犯台灣（I don’t believe he’s going to be doing it）。對此，外交部副發言人陳怡君強調，維持台海和平穩定已是國際高度共識，也符合各方共同的重要利益。
美國參議院軍委會主席共和黨籍韋克爾則在X平台發文，呼籲採取緊急行動，包括加速生產以支持近期對台軍售。他亦向台灣內部喊話，「我們的台灣盟友必須擱置黨派分歧，立即為賴總統的特別國防預算提供全額資金。刻不容緩了。」
共軍東部戰區30日繼續在官方微博公布軍演資訊，上午9時首先在台灣北部海域實施遠程火力實彈射擊，稱「全部命中」；下午1時在南部海域，同樣宣稱取得預期效果；接著又發布在台灣東部海域，組織兩棲攻擊艦編隊，展開精兵破襲、奪控要港等科目演練。
基隆及台南外海 共軍2波射擊
國防部表示，共軍昨上午9時許及下午1時許共進行2波射擊，其中，上午9時許由福建平潭向北部海域射擊17枚，彈落區位於基隆東北方約70浬，彈藥全數落點在24浬外；第2波射擊由泉州石獅一帶向南部海域發射10枚火箭，彈著點位於台南西方約50浬處，經比對確有彈藥落在24浬與12浬之間。
海巡署指出，昨清晨掌握大陸海警船於第一射擊區和第三射擊區向外移動跡象，研判其可能以此兩區實施試射，立即啟動漁船及航安保護措施，最後證明做了精確研判。
此外，傳出國軍班超軍艦「雷達照射」共軍烏魯木齊艦，海軍參謀長邱俊榮未證實也未否認，僅說按照既定處置程序，一定會採取必要通信警告與後續防禦性措施，詳細應變細節不便多做討論。
賴清德總統昨上午在臉書發文，請國人放心，國安團隊與國軍始終緊密合作，並批評中共近期頻繁升高軍事壓力，絕非一個負責任大國應有的作為。下午則與國防部視訊會議，聽取中共演習最新情勢報告，要求相關單位沉著冷靜、嚴密掌握、即時應對。
總統稱不挑起爭端 但絕不退讓
賴清德重申，台灣不升高衝突、不挑起爭端，但面對威脅，絕不退讓。國安團隊與國軍對於中國各項軍事動態與認知操作皆有充分掌握，並持續與民主夥伴及友盟國家保持密切交流與合作。
雖然國防部未證實共軍發射何種火箭彈，但《紐約時報》分析共軍演習影片，確認出現的機動發射車即為PCH-191型。美國陸軍戰爭學院中國地面作戰研究中心主任阿羅斯特吉指出，這是一種靈活且成本相對廉價的武器，中國大量生產是為了取代更昂貴的飛彈發射器。
阿羅斯特吉在之前採訪中曾表示，這型火箭彈幾乎可以沿海岸線向任何方向發射，射程覆蓋台灣的大部分地區，甚至可能覆蓋整個台灣。
其他人也在看
打封結合 陸瞄準能源港口設施
共軍東部戰區30日9點對台灣北部相關海域，實施遠端火力實彈射擊。大陸國防大學教授張弛同日表示，此次實彈射擊有火力多樣、目標多元、方位多向等3大特點，主要瞄準台灣所有能源設施，主要港口軍事基地也在共軍火力網覆蓋。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1
一切只為選舉
大陸解放軍啟動「正義使命－2025」大規模聯合軍演，綠營抨擊在野黨阻擋1.25兆國防特別預算，並指藍白不審明年總預算，連老舊校舍整修也被卡住。但如果真的這麼急，為何府院至今只會隔空嗆聲而無具體作為？顯然一切都只是放眼2026大選的政治操作。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
金馬航線大亂 漁民出海搶捕土魠
中共解放軍圍台軍演，30日在台灣周邊海域進行實彈射擊，各地區漁會皆透過電台廣播，提醒漁船緊急收網避讓，但有漁民為了生計冒險出海，澎湖花嶼南方軍演區域就發現夜間漁火點點。金門航線60架次取消、14架次延誤，馬祖航線16架次取消，受影響旅客近6000人。演習結束後，航空公司立刻加派10架次加班機飛往金門，馬祖航線則因演習結束已逾末班機時間，於今日加開班機疏運旅客。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 8
藍促軍人加薪 綠稱傭兵才看錢打仗
115年度中央政府總預算案持續卡關，國民黨立院黨團喊話，只要行政院依法編列軍人加薪預算，立院將立刻審總預算。民進黨團幹事長鍾佳濱30日回應，保衛國家不是靠薪水，「只有雇傭兵才看酬勞去打仗」，呼籲在野別再擋國防預算；藍委馬文君酸說，建議國防部長顧立雄身先士卒，第一個不領薪水，作為國軍表率。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
承德艦士兵集體控訴 三長涉霸凌懲處不公
共軍進行「正義使命-2025」環台軍演，國軍審慎因應，不過，國民黨立委徐巧芯30日爆料，海軍124艦隊巡防艦「承德艦」近期有士兵集體控訴該艦艦長、副艦長以及輔導長等三長「職場霸凌」，向上投訴後也得不到回應，石姓副艦長更拒絕道歉；對此，海軍表示，會針對違失人員做出公平的查處。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 4
年終獲利了結賣壓湧現 美股收跌
（中央社紐約30日綜合外電報導）美股4大指數收盤全數下跌，主因權值型科技股自上週推升標普500指數創下新高後回吐漲幅，投資人年終獲利了結，市場預期成交量偏低，人工智慧（AI）類股如輝達等也承壓走低。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
中國不演了！解放軍揭圍台實彈軍演目的：打斷台灣的「能源線」
即時中心／綜合報導2025雙城論壇甫結束，中國解放軍東部戰區昨（29）日一早突宣布進行「正義使命-2025」圍台實彈軍演，演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封鎖、外線立體懾阻等科目。解放軍新聞平台今（30）日也發出專家評論，表示這次圍台實彈射擊軍演主要有三個特點，目的正是要打斷台灣的「能源線」。民視 ・ 20 小時前 ・ 195
共軍實彈射擊散落我24浬線周邊！顧立雄坐鎮掌握痛批中共高度挑釁
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導國防部今（30）日表示，自今早9時起，共軍福建地區遠火部隊，針對其所劃設北部目標區進行一波實彈射擊，落彈區散布在我24浬...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 264
中共圍臺軍演 川普說不擔心 明治天皇玄孫批「野蠻國家」
共軍圍台軍演，國際分析認為，跟美國通過史上最大筆對台軍售，還有日本首相高市早苗拒絕撤回「台灣有事」相關言論有關。指示美國總統川普被問到軍演後回應說，他知道解放軍正在軍演，但不擔心會發生任何事情。TVBS新聞網 ・ 18 小時前 ・ 367
藍白合慘破局？鄭麗文暗指明年徵召「他」選新北 黃國昌回應了
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派持續布局2026九合一大選，民進黨拍板綠委蘇巧慧出戰新北市長，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高。國民黨主席鄭麗文昨（29）日說，黨內協調不至於走到初選，不過考慮李四川還有任務在身，「看我講得這麼白了」，被外界解讀為表態徵召。對此，日前正式宣布參選的民眾黨主席黃國昌今（30）日回應，尊重國民黨內民主程序。民視 ・ 15 小時前 ・ 110
看不下去！中國圍台耀武揚威 日《讀賣新聞》痛斥：無理暴行
即時中心／林耿郁報導針對中國解放軍在台灣周邊展開大規模軍事演習，日本《讀賣新聞》今（30）天刊登一篇措辭強硬的社論，批評北京升高台灣海峽緊張，並指中國以「台灣有事」為藉口，對日本展開恫嚇、威脅區域穩定，完全屬「筋違い（不合理）」的「暴挙（暴行）」！民視 ・ 21 小時前 ・ 248
中共宣布圍台軍演 戰機凌晨早已起飛
中共宣布圍台軍演 戰機凌晨早已起飛EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 32
未道歉！民眾黨下午將提告賴清德 黃國昌轟小孬孬
針對總統賴清德批評在野黨聯盟擁抱習近平一事，民眾黨團總召黃國昌今（30）日預告，信傳媒 ・ 19 小時前 ・ 110
鄭麗文直接喊徵召李四川 國民黨急澄清！
國民黨主席鄭麗文今（29）日接受專訪時透露，2026新北市長國民黨不會透過初選制度，而是會徵召台北市副市長李四川參選，引發黨內熱議。對此，國民黨發言人牛煦庭緩頰說明，一切還是會按照程序為之，「主席的意思是，對於「新北協調工作有一定把握」。」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 74
為何這時展開軍演？中國軍事專家解答「直指美台3挑釁」
中共宣布展開「正義使命-2025」的軍演行動，引發各界關注。為何這時會有中共軍演？中國軍事科學院的研究員付征南分析，目的是為反制「美台勾連」，近期美國對台灣銷售軍備，金額、性質、體系均升級，美台不顧中方警告挑釁，解放軍就得採取「合理合法的被迫之舉」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
用你的魔法打敗你！國防部1圖反擊中國軍演：堅定捍衛主權、民主、自由
中國人民解放軍東部戰區宣布，今（29）日起組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，實施「正義使命－2025」圍台軍演，並，30日還要進行實彈射擊。對此，國防部成立應變中心派遣兵力應對，並在解放軍公布的軍演示意圖，放上「堅定捍衛」、「主權」、「民主」、「自由」等關鍵字強力反擊中國。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 57
中共3航艦能不能戰？ 軍方高層估：6艘為戰備基本量｜#鏡新聞
中國正義使命-2025A軍演，引發外界關注中國的「航母」戰力，根據我國軍方高層指出，國防部預判中共航母，基本數量可能為6艘，這還不包括訓練用的遼寧艦與山東艦。特別是航空母艦並非只是對付台灣，還可能牽制日韓和美軍行動，問題是台灣國防預算、以及國防特別條例遲遲沒通過，讓學者也呼籲，對國防投資是今天不做，明天就會後悔。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 20
2026新北藍白合破局？黃國昌大造勢爭市長 鄭麗文鬆口：明年徵召李四川
2026年地方大選剩不到1年，朝野各政黨陸續展開布局，外界關注在野陣營藍白合情況，民眾黨主席黃國昌27日下午在新北新莊舉辦首場造勢活動，角逐新北市長態度明顯，讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文今（29）日在節目《千秋萬事》鬆口，國民黨會先產生自己的人選，考慮北市副市長李四川還有任務在身，畢竟現在他還在北市府上班，希望明年再徵召。民眾黨日前舉行......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 89
解放軍50秒短片秀海空肌肉！「加個油去台北」戲謔字幕讚：台灣那麼美
中國解放軍東部戰區昨天（29日）無預警宣布，展開「正義使命-2025」軍演，預計集結陸、海、空及火箭軍等兵力，在台海周邊進行演練；當晚還以「那麼近那麼美，隨時到台北」為題，發出50秒短片，片中字幕還提及「加個油去台北」、「這麼近、那麼美，隨時到台北」等戲謔字眼，共軍更預告，今天（30日）將在台灣周邊展開實彈射擊，要求船隻和飛行器不要進入公告的海空域。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 34
解放軍明起圍台軍演 賴清德首度發聲
[NOWnews今日新聞]中國解放軍東部戰區今（29）日以所謂「正義使命-2025」為名，預計明日在我國周邊實施針對性軍事演習，對此總統賴清德特別在國防部臉書與社群平台限時動態表示，政府已就情勢變化妥...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 61