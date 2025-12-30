共軍射進我24浬 川普：不擔心

共軍東部戰區「正義使命-2025」圍台軍演，30日實施實彈射擊。國防部統計，共軍針對北部基隆外海及南部的台南、高雄外海進行2波射擊，共發射27枚遠程火箭，不少打到我方24浬周邊，部分更在24浬內。國防部情報參謀次長室次長謝日升表示，確實比過往更接近台灣陸地，「這也是對岸這次刻意要傳遞的訊息之一」。

截至昨天深夜，東部戰區未發布演習結束訊息，國防部強調持續備戰；海巡署表示，大陸海警船已航離限制水域，持續監控遠離。

共軍發布軍演，被認為劍指美日，美國總統川普29日被媒體問到是否會擔心大陸軍演？他表示，「不，沒什麼讓我擔心的。」他又說，過去20年、25年，大陸都有在台海周邊進行軍演，「現在人們的看法略有不同了。」川普稱，大陸曾舉行過規模更大的軍演。

川稱陸不會犯台 參院籲速軍售

川普指出，大陸國家主席習近平並未告知他任何軍演之事，但他當然有看到相關訊息。川普強調，「我與習近平主席關係很好」，他不認為習會侵犯台灣（I don’t believe he’s going to be doing it）。對此，外交部副發言人陳怡君強調，維持台海和平穩定已是國際高度共識，也符合各方共同的重要利益。

美國參議院軍委會主席共和黨籍韋克爾則在X平台發文，呼籲採取緊急行動，包括加速生產以支持近期對台軍售。他亦向台灣內部喊話，「我們的台灣盟友必須擱置黨派分歧，立即為賴總統的特別國防預算提供全額資金。刻不容緩了。」

共軍東部戰區30日繼續在官方微博公布軍演資訊，上午9時首先在台灣北部海域實施遠程火力實彈射擊，稱「全部命中」；下午1時在南部海域，同樣宣稱取得預期效果；接著又發布在台灣東部海域，組織兩棲攻擊艦編隊，展開精兵破襲、奪控要港等科目演練。

基隆及台南外海 共軍2波射擊

國防部表示，共軍昨上午9時許及下午1時許共進行2波射擊，其中，上午9時許由福建平潭向北部海域射擊17枚，彈落區位於基隆東北方約70浬，彈藥全數落點在24浬外；第2波射擊由泉州石獅一帶向南部海域發射10枚火箭，彈著點位於台南西方約50浬處，經比對確有彈藥落在24浬與12浬之間。

海巡署指出，昨清晨掌握大陸海警船於第一射擊區和第三射擊區向外移動跡象，研判其可能以此兩區實施試射，立即啟動漁船及航安保護措施，最後證明做了精確研判。

中共29日宣布對台軍演，海巡署採1對1方式併航監控，強勢驅離，雙方船艇在海上近距離接觸。（海巡署提供）

此外，傳出國軍班超軍艦「雷達照射」共軍烏魯木齊艦，海軍參謀長邱俊榮未證實也未否認，僅說按照既定處置程序，一定會採取必要通信警告與後續防禦性措施，詳細應變細節不便多做討論。

賴清德總統昨上午在臉書發文，請國人放心，國安團隊與國軍始終緊密合作，並批評中共近期頻繁升高軍事壓力，絕非一個負責任大國應有的作為。下午則與國防部視訊會議，聽取中共演習最新情勢報告，要求相關單位沉著冷靜、嚴密掌握、即時應對。

總統稱不挑起爭端 但絕不退讓

賴清德重申，台灣不升高衝突、不挑起爭端，但面對威脅，絕不退讓。國安團隊與國軍對於中國各項軍事動態與認知操作皆有充分掌握，並持續與民主夥伴及友盟國家保持密切交流與合作。

雖然國防部未證實共軍發射何種火箭彈，但《紐約時報》分析共軍演習影片，確認出現的機動發射車即為PCH-191型。美國陸軍戰爭學院中國地面作戰研究中心主任阿羅斯特吉指出，這是一種靈活且成本相對廉價的武器，中國大量生產是為了取代更昂貴的飛彈發射器。

阿羅斯特吉在之前採訪中曾表示，這型火箭彈幾乎可以沿海岸線向任何方向發射，射程覆蓋台灣的大部分地區，甚至可能覆蓋整個台灣。