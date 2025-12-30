共軍射「遠程火箭」 國軍：於北部、西南海域偵獲27枚

共軍趁著圍台軍演，動作升級！國軍偵獲共軍今早(30日)從平潭和石獅發射27枚遠程火箭彈，彈著點逼近我24浬鄰接區，恫嚇意味濃厚。國防部長顧立雄痛批此舉「冒進」。總統賴清德也視訊軍方，並嚴厲譴責中共破壞現狀，並強硬宣示：面對威脅，絕不退讓。

台灣NGO反偵測共軍發射陣地，鎖定平潭與石獅兩處座標。（圖／TDSI）

針對共軍30日宣稱實射火箭彈並「命中目標區」，國軍證實偵獲27枚遠程火箭彈，落彈區散布在台灣24浬線周邊，分別位於基隆以北海域（第一禁航區）及高雄外海（第三禁航區）。

廣告 廣告

對於中共利用這種成本相對較低的武器進行恫嚇，專家憂心我軍目前的應處手段可能受限。國防安全研究院委任副研究員揭仲說：「遠程火箭的彈道沒有那麼高，他的速度又比傳統的巡弋飛彈快，到目前為止，我們並沒有太好的攔截手段，當然最好的方式當然是像以色列一樣，對這個火箭的威脅去建設。」

此外，台灣NGO(TDSI)也反偵測出共軍發射位置，指出72集團軍發射點位於平潭縣壇南九路，而位於石獅的73集團軍實射定位也遭揭露。對比之下，我國向美採購的HIMARS多管火箭系統，其戰術飛彈版本射程達300公里，同樣具備跨越台海的能力，能覆蓋福建沿海要地。

國防安全研究院委任副研究員揭仲說：「中共的遠程火箭彈，主要就是扮演跨海打擊，我們的HIMARS主要還是另一個任務，跨區打擊的方式希望在比較遠的距離，希望對於共軍的登陸基地，乃至於岸邊的登陸船團，造成一定的威脅。」

國防部長顧立雄坐鎮指揮中心，痛批共軍舉動冒進且挑釁。（圖／國防部）

深知共軍可能瞄準我中樞地帶，國軍工兵一早也利用M3浮門橋在淡水河口進行多層次阻絕設置。國防部長顧立雄與參謀總長梅家樹30日雙雙坐鎮聯合作戰指揮中心；顧立雄嚴詞批評共軍此舉是「冒進」行為，不僅高度挑釁、嚴重破壞區域和平穩定，也對運輸與貿易形成重大安全危害。行政院長卓榮泰說：「政府對所有的狀況，都有完全的因應準備。」

總統賴清德也釋出與國安會正副祕書長及國防部視訊的畫面，嚴厲譴責中國公然挑釁區域安全與國際秩序，並再次強調台灣立場：「不升高衝突、不挑起爭端，但面對威脅，絕不退讓」，呼籲國人團結一致，共同抵禦脅迫。

更多 TVBS 報導

音檔曝！共軍烏魯木齊艦遭我軍「雷達鎖定」氣控：後果你承擔

日媒社論痛批解放軍圍台軍演！呼籲「立即停止危險威脅」

共軍公布影片稱「實彈全命中」 國軍：共發射27枚多管火箭

中共不敢整體封控？馬文君揭「刻意不這麼做」：避免引爆國際反應

