共軍將對台複製「斬首行動」？徐斯儉：國軍對各種狀況都有準備
美軍近期突襲委內瑞拉，逮捕被美方指控參與販毒的總統馬杜洛（Nicolás Maduro），外界擔憂共軍複製類似「斬首行動」應用在台灣。對此，國防部副部長徐斯儉今（1/5）日表示，國軍在突發狀況應處規定裡，對於應付各種狀況都有準備。
立法院財政委員會今日邀請行政院主計總處主計長陳淑姿、財政部部長莊翠雲、國防部副部長、海洋委員會副主任委員、海巡署副署長就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」進行專題報告，並備質詢。
徐斯儉會前受訪時表示，國軍在突發狀況應處規定中，對於應付各種突發狀況都有所整備，平時也跟其他相關單位有所配合。至於傳我方以代號「萬鈞計畫」演練防衛國家元首安全，徐斯儉則回應，國軍突發狀況是有規定，對於各種各樣的狀況，都有假設，並且有演練。
徐斯儉表示，委員會的議程最主要還是談預算，年度預算裡，有很多跟嚇阻不對稱作戰、嚇阻敵軍、保護戰士個裝，還有照顧官兵都有關，希望無論是年度預算還是特別預算，盼立法院都能把預算排入委員會審查，「如我之前所說的，我們願意在大院的監督底下，謹慎的來編列預算。」
