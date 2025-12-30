共軍對台灣南部海域軍演 琉球區漁會籲勿起衝突

（中央社記者李卉婷屏東縣30日電）共軍東部戰區宣布，今天下午對台灣南部海域實施遠程聯合火力突擊。因演訓區域與漁民作業區域部分重疊，琉球區漁會呼籲，若遇突發狀況，勿起衝突，直接駛離。

共軍環台軍演第2天，共軍東部戰區宣布，今天下午1時東部戰區陸軍部隊協同海軍、空軍、火箭軍等兵力對台灣島南部相關海域實施遠程聯合火力突擊、組織實彈射擊。

琉球區漁會理事長洪文良今天告訴中央社記者，目前正值漁民在東部及西南海域捕撈鮪魚及旗魚時節，因公告演訓區域與漁民作業區域有一小部分重疊，已提醒漁民先避開，若遇到登船等突發狀況，不要起衝突，直接駛離或航行入港，目前未聽聞海上有特別情況。

廣告 廣告

東港區漁會總幹事鄭鈺宸表示，已警示漁民若出海要提高警覺，避開公告的演訓區域，加強安全。

「當然會怕！」琉球洪姓漁民直言，根本不知道軍演海域會發生什麼狀況，為了自己的安全，就先暫時不出港，但只要遇到軍演就會比較麻煩，一趟出港可能因此折返或入他港避難，損失就無法估計了。（編輯：黃世雅）1141230