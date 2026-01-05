共軍對台軍演未歇卻包廂餐敘？海委會挨轟 張忠龍澄清：公務行程

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

海委會主委管碧玲日前遭爆，在中共解放軍對台展開環台軍演期間，與多名海巡高層官員於高級飯店餐敘，引發外界質疑與批評，管碧玲事後也多次公開致歉。名單中同樣出席的海委會副主委、兼任海巡署署長張忠龍今（5）日出面澄清，媒體所指的餐敘屬於公務行程，且經過整體評估後，是由他建議管碧玲照常進行。

海委會主委管碧玲（右二）、身兼海巡署署長的副主委張忠龍（左二）於中共對台軍演期間餐敘引發社會批評。（圖／管碧玲臉書）

中共解放軍於2025年12月29日至31日，對台展開「正義使命－2025」環台軍事演習，台海情勢一度高度緊張。然而軍演尚未結束之際，管碧玲卻被爆出與多名海巡高層官員，在高雄一間五星級飯店進行餐敘。由於時間點敏感，幕僚曾建議延後，但包括管碧玲、海委會副主委黃向文、兼任海巡署長的副主委張忠龍，以及海巡署副署長謝慶欽等首長，最終仍全數出席。

廣告 廣告

面對外界批評，張忠龍指出，受訪時回應，那是公務行程，他有參加，但他要聲明，管碧玲嚴謹也體恤部屬，12月30日傍晚6時所有中共海警船跟軍艦都離開限制水域，所以他在晚上9時半經整體評估後，建議管碧玲可以照常進行會議，

張忠龍並澄清，當天餐敘屬公務行程一部分，沒有媒體說的喝酒、唱歌。至於餐敘的錢由誰支出？張忠龍回應，由主委特支費支出，總共花7萬多。張忠龍強調，12月30日中國東部戰區表示已經取得成果；而海巡署110年開始到現在應對了7次中共軍演，是非常有紀律、效率跟專業的部隊，並呼籲國人相信海巡跟國軍有能力處理在台灣周邊海域所有軍事行動跟灰色襲擾。

更多FTNN新聞網報導

沈伯洋又被中共盯上了！住家衛星圖全曝光 本人反吐槽：看google還比較清楚

共軍實彈軍演期間管碧玲在飲宴聚餐 藍轟失職要求下台

藍白拒譴責中共軍演、要求吳釗燮下台 國安會：對外釋放錯誤訊號

