共軍對日韓軍事騷擾 賴清德批不恰當：應體現大國責任

針對中共解放軍近日在日本、南韓周邊進行軍事騷擾，升高區域的緊張，總統賴清德今（10）日受訪表示，這是非常不恰當行為。並呼籲中國應該要體現大國責任，和平無價、戰爭沒有贏家，和平必須靠各方來促成，中國同樣有責任。

賴清德上午受訪時指出，這是非常不恰當的行為，台灣堅定的反對用暴力或脅迫的方式，改變區域的和平穩定的單邊行為。

賴清德呼籲中國，應該要體現大國的責任，和平無價、戰爭沒有贏家，和平必須要靠各方來促成，中國同樣有責任。

賴清德強調，為了維護台灣的安全以及台海和平穩定，台灣也會堅定維持現狀，也會提升我國國防力量，跟區域民主國家共同維護區域的和平穩定跟繁榮發展。

