共軍展開軍演 我軍方偵測到130架次共機越界侵擾

共軍展開圍台軍演，我軍方公布的監測數據顯示，昨天一天共有高達130架次共機侵入我ADIZ。（圖：國防部提供）

中共解放軍昨天起展開所謂「正義使命-2025」圍台軍演，我軍方公布的監測數據顯示，昨天一天共有高達130架次共機侵入我防空識別區ADIZ，儘管並未打破2024年10月15日「聯合利劍2024B」創下的單日153架記錄，卻已經是近來高點。

根據國防部今天上午9點公布的例行統計數據，從昨天凌晨6點到今天凌晨6點的24小時內，共有130架次共機侵入我ADIZ，其中90架次逾越海峽中線、進入我北部、中部、西南及東部空域；另外還有14艘共艦及8艘公務船也持續在台海周邊活動。

此外，軍方公布的監控資訊還包括發現1枚中共空飄氣球，高度大約2萬9000英呎，大約在昨天下午3點30分出現在基隆西北方59浬處海域，下午4點10分消失。

國防部強調國軍都運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。（張柏仲報導）