共軍干擾中 海巡突接「陸船失火」求救助15人逃生 管碧玲回應了

海委會主委管碧玲。（本報資料照片）

共軍近日以「聯合戰備警巡」名義頻繁在台灣周邊海空域活動，然而15日海巡新竹艦在台北港西北方約28浬海域巡弋時，接獲中國大陸漁船「閩東漁61227」失火並以無線電求救，海巡人員立即趕往現場滅火，並協助船上15名中國大陸船員安全轉移。海委會主委管碧玲今（20）日表示，在人命關頭，「一碼歸一碼」，人道救援仍是不能放棄的原則。

海巡署說明，中國大陸近期以戰備巡弋之名，不斷干擾台灣周邊海域，新竹艦當時正執行防止不法船隻進入我國海域任務，「閩東漁61227」突然透過VHF 16頻道發出求救訊號。海巡人員抵達後以消防水柱控制火勢，避免火勢蔓延危及船員生命。事後，15名船員順利由附近中國漁船「閩霞漁01459」接駁離開。

海巡署指出，當晚因海象轉差、濃煙與低能見度影響，艦艇改以現場監控方式持續掌握狀況，並通報航務單位發布礙航公告。隔日清晨，失火漁船由另一艘中國船拖帶離開，航向中國方向；新竹艦一路監控至船隻越過海峽中線後方才脫離雷達範圍。

管碧玲今在赴立法院進行業務報告前受訪時強調，海上救難不分國籍，「基於人道和海上安全，我們必須這樣做」。她坦言，面對中國持續騷擾，該譴責的仍會嚴厲譴責。

另外，外界關注海委會修訂多項艦隊分署編制與艦隊職務規定，是否與當前情勢升溫有關。管碧玲表示，新船持續加入艦隊，人力與職務編組必須同步調整，這是制度修正的必要性，和兩岸緊張無直接關聯。她指出，長期以來文職與警職待遇差異造成基層負擔，例如警職若轉任艦長即喪失原警職身分，制度不合理必須調整，才是對同仁的公平。

