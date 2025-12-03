共軍年底前發動「聯合利劍-C」？ 國安局長：不排除任何可能

國安人士稱，若中國找不到台階下不排除發動「聯合利劍-C」軍演；對此，國安局長表示，料敵從寬，也會與友盟情資合作掌握。（劉宇捷攝）

媒體近日引述國安人士稱，中日關係緊張，若中國未來一週仍找不到台階下，不排除發動「聯合利劍-C」軍演。對此， 國安局長蔡明彥今日說明，基本上我們要料敵從寬，不能夠排除任何的可能性，會配合國防部、情報機構以及友盟合作，掌握相關情報。

立法院外交及國防委員會明將日邀請外交部長林佳龍、國安局蔡明彥針對「美中領導人再次通聯後對國際秩序及區域情勢發展」進行專案報告，並備質詢，會前蔡明彥也接受媒體聯訪，回應媒體提問有關是否可能發生「聯合利劍-C」的看法。

廣告 廣告

蔡明彥今日表示，基本上要料敵從寬，不能夠排除任何的可能性，因為年底的時候，每年的11月到12月本來就是中共軍演的熱期；對中共來講，只要把例行的聯合戰備、警巡以及遠海長訓等，這些常態性的演習做一個包裝，再提供特定的演習代號，就可以變成是一個有針對性的演習，所以我們不能排除任何可能性。

他補充，就國安局來講，會跟國安情報機關還有國防部，發揮聯合情監偵的效能掌握共軍的動態，有必要的時候，也會啟動跟國際友盟的合作進行情資交流，包括科技情報，以便掌握中共相關的活動有沒有任何挑釁的可能性，所以國安會會全盤掌握相關的情報。

【看原文連結】