共軍影片稱「俯瞰101」 國防部批認知戰、學者指變造舊畫面

中國昨日突宣布對台發動「正義使命-2025」軍演後，中國官媒央視隨即在晚間發出一段影片，聲稱是解放軍無人機從空中俯瞰台北101的畫面；社群平台Threads上也出現真偽不明的飛機軌跡圖，暗指中共無人機已經飛進台灣領域。

儘管相關影像解析度不高，且無從得知於何時、何地拍攝，仍在社群平台掀起討論。有網友認為是由中共位於浙江省的無人機團所拍攝，也有人認為是從遠處透過高倍率鏡頭拍攝，但同時也有許多網友質疑畫面為造假。

對此我國防部在30日上午以社群圖文方式進行澄清，強調中共釋出的影像畫面為典型認知作戰，實際上並無任何大型無人機飛越24海浬界線，國軍會日以繼夜持續監控，呼籲國人不要受到操弄。

國防大學政治作戰學院新聞學系教授傅文成分析，中共釋出的影片應是剪輯自過去其他影片，再惡意變造為軍演影片，至於是否為無人機所拍攝尚不確定。

傅文成進一步表示，中共舉行軍演、發布假消息等動作，目的都是要攻擊台灣韌性；而發動認知戰，則是要讓台灣民眾的不同意見產生分化，假訊息認知戰無法獨自產生功能，還要與軍事行動結合，因為動盪社會最容易受假消息影響。

此外，傅文成也提醒台灣民眾，中共官方帳號釋出的軍演相關影片，內容常模模糊糊，用字遣詞也與台灣不同，若看到影片中有「視頻」、「台島」、「台軍」等中國用詞，或有中國浮水印就要特別留意，也可透過事實查核機構確認是否為正確資訊。

