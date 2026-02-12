共軍戰備警巡27架次共機配合共艦騷擾台灣周邊空海域
國軍嚴密掌握應處
國防部今天（12日）晚間表示，自今天下午2時31分起，陸續偵獲中共各型軍機37架次出海，其中27架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北部、中部、東部及西南空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名騷擾台灣周邊空海域，國軍嚴密掌握應處。
國防部晚間發布新聞稿指出，自今天下午2時31分起，陸續偵獲中共殲10、殲16、空警500等各型主、輔戰機及無人機計37架次出海，其中27架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北部、中部、東部及西南空域，配合共艦假「聯合戰備警巡」之名騷擾台灣周邊空海域。
國防部指出，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
根據國防部上午發布的中共軍機、艦動態，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲17架次共機，其中14架次逾越中線進入北部、西南及東南部空域，以及7艘共艦、1艘公務船，總計中共25機艦船持續在台海周邊活動。
獨家／年假還沒到「優惠先放假」民眾批：變相漲價
17共機7共艦擾台 14架次逾越台海中線
國防部今天（2/12）上午發布中共解放軍臺海周邊海、空域動態，從昨天（2月11日）上午6時至今天上午6時止，共偵獲共機17架次（逾越中線進入北部、西南及東南部空域14架次）、共艦7艘及公務船1艘，持續在臺海周邊活動。
解放軍不想過年？ 遠海長航後又戰備警巡53機艦擾台
農曆春節將屆，國軍官兵卻仍不得放鬆。解放軍於11日實施「遠海長航暨海空聯訓」之後，12日更接著發動「聯合戰備警巡」擾台。國防部今（13）日上午公布解放軍台海周邊海、空域的最新動態，12日共偵獲大陸軍機42架次，其中32架次飛越台灣海峽中線。
中共混合戰升溫、防斬首威脅 美專家籲正副元首分開行程
美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」今（12日）舉行聽證會，聚焦中共利用認知操弄手段對台施壓。前國會研究處研究員簡淑賢及前白宮官員芮普胡伯（Mira Rapp-Hooper）皆出席，提出對台安全與韌性的重要建議。
