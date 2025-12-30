共軍戰機同框中央山脈！狂喊「隨時到台北」影片曝光

解放軍東部戰區29日清晨突然公布，即日起在台灣周邊海空域展開代號為「正義使命-2025」的大規模軍事演習。演習動員陸軍、海軍、空軍及火箭軍等多兵種聯合作戰演練，涵蓋台灣海峽、台島東、西、南、北及以東等區域。

29日晚間，中國人民解放軍新聞傳播中心主辦的《中國軍號》微博發布一則名為「這麼近那麼美，隨時到台北」的短片。影片中出現殲-20、殲-16與殲-10等戰機俯瞰台灣本島、與中央山脈同框的畫面。片中配文「你就在我的舷窗下，你就在我的艦艏前。伸手可掬起日月潭水，邁步可登上阿里山頂」，暗示解放軍軍事行動能力。

廣告 廣告

央視新聞同日釋出共軍無人機航拍畫面，清楚可見台北101大樓、大巨蛋及周邊建築輪廓，甚至捕捉到一架正在飛行的飛機。影片左下方標示「01:41:58」至「01:42:05」的計時。另外還出現「來張自拍吧！耶！」字體，戰機飛行員在鏡頭前與台灣自拍。

東部戰區表示，演習科目包括對海突擊、區域制空及搜潛反潛等項目，動用驅護艦、殲轟機等兵力。官方並公告30日上午8時至下午6時將在部分指定海域與空域進行實彈射擊，要求相關船隻與飛行器避開。

國防部對此表示強烈譴責，認為這是不理性的挑釁行為。國防部已成立應變中心，依據「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演。國防部發言人指出，相關行動與以往聯合戰備警巡確有差異，但實際規模大小須待演習結束後才能完整說明。針對外界擔憂可能擦槍走火，國防部回應已賦予第一線官兵可依敵情威脅態樣採取適當措施的權限。

總統賴清德在國防部臉書貼文下留言，請國人一起給海巡、國軍最大的支持與鼓勵。總統強調台灣不會升高衝突、不挑起爭端，會堅定守護國家安全與民主自由的生活方式。國軍將用實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權，全力維護國家安全。

更多品觀點報導

解放軍無人機拍台北101？被踢爆：用碧山巖監視器畫面冒充

解放軍突襲環台軍演！緊貼我領海基線 揚言明日「無限高」實彈射擊

