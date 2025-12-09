共軍戰機鎖定日本戰機時可能超過100公里 日專家：極度令人憂慮

日本航空自衛隊的F-15戰鬥機。維基百科



中共解放軍的艦載殲-15戰鬥機，上週六（6日）對日本航空自衛隊的F-15戰鬥機進行雷達鎖定時，可能是在一百公里外的距離就開始鎖定。日本專家極為憂慮，指出日本防空主力的F-15，雷達性能上可能已經落後中國戰機一大截。

日本防衛省週日（7日）凌晨緊急召開記者會說明事件時，並沒有說這兩次「雷達照射」事件發生在什麼距離，僅強調是發生在無法肉眼目視的「視距外」狀況。

但是日本共同社週二（9日）晚間的報導指出，據相關人士透露，第一次的雷達照射距離約在50公里，第二次可能遠在100公里之外。

100公里是個關鍵數字。富士電視台週二播出的節目中，佳能全球戰略研究所高級研究員峯村健司就指出的雷達性能的問題。他說，依照可以查詢的製造商資料，中國殲-15戰鬥機配備的最新型雷達探測距離達170公里，而自衛隊F-15的雷達探測範圍僅有100公里。

峯村健司說，考慮到這一點，當時殲-15可能遠遠就在瞄準鎖定日本戰機，而在日本戰機發現之前已經被鎖定了30分鐘，這是「非常可怕的狀況」。若依照共同社的報導，日方戰機的確很可能在自身雷達探測範圍之外就被中國戰機鎖定。

日本自衛隊使用的F-15J是美國授權生產的F-15空優戰鬥機。F-15有「上帝的座騎」之稱，因為在大量的實戰紀錄中完全沒有被敵方擊落過，擊落敵機逾百架自身毫無損失，是性能非常強大的重型戰機。

但是F-15也有分不同的改良批次，日本並未取得最先進的款式。儘管日後有性能提升，峯村健司說，日方的F-15「終究是基於1970年代技術的戰鬥機」。

為了持續掌握制空能力，日本已經採購服役最新的F-35匿蹤戰鬥機。但F-35的機隊還在建立中，目前僅服役40多架，約200架的F-15依舊是日本目前空防的戰鬥機主力。

