共軍打來，台灣人照上班？他提醒「竹科在射程內」：苗博雅提以色列是亂扯

台北市議員苗博雅因「開戰上班」一說引發網友討論，他上月底在直播中指出，部分烏克蘭居民在俄烏戰爭期間仍正常生活，而金門如果發生戰爭，台灣仍可繼續上班、上學；在相關言論被炎上後，苗博雅9日則提及以色列、823砲戰為例子反擊，表示自己在直播中單純說出事實和常識，卻被扭曲得面目全非。對此，媒體人「老兵」​樊啓明今（10）日在臉書指出，苗博雅先是用烏克蘭舉例「開戰上班」說，被笑稱地理老師可能正在哭，如今又搬出以色列，但這個對比還是在亂扯一通；要拿以色列跟台灣作比較，別只看面積好像差不多，建議還是多做點功課。

廣告 廣告

11月26日，苗博雅在直播中介紹「小橘書」《全民安全指引》，並提及俄烏戰爭，他指出，現代戰爭型態的就是軍人在戰場時，多數人仍維持正常生活，在烏克蘭未被俄羅斯佔領的地區，上班的上班，孩子都還在上學，這與開戰每天都躲在防空洞的想像是有差距的；他也說「金門如果發生戰爭，台灣還是可以繼續上班、上學的。」12月9日，苗博雅在Threads上提及，以色列面積僅有台灣6成，與敵對國家沒有海峽天險，發生戰爭時，非交戰區還是要維持基本日常生活運作；而過去的八二三砲戰，台灣本島也仍維持社會運作。

苗博雅進一步說，二戰期間，台灣本島7年間處在戰爭狀態，社會還是要運作，而現在國內外兵推仍有中共突襲奪取外島的想定，若演變成中長期的僵持對峙，維持本島的基本日常運作更為重要，「若台灣被中共佔領，我絕對是第一批被抓甚至被殺的。」樊啓明則指出，首先，以色列有明確的邊境戰區，台灣面對的是對岸的「全島打擊」，從南到北台北政經中心、新竹科學園區、高雄港口全都在導彈射程內；再者，台以避難設施大不同，以色列法律規定住宅、辦公空間必須有安全室（Mamad），警報響起時入內關上防爆門窗，等到鐵穹完成攔截任務，大約10分鐘後出來繼續工作。

​樊啓明進一步說，而台灣的避難所則多在地下室，如果上班到一半警報響起，就要衝到B1，等待警報解除 ，一等可能就是幾小時，一天「跑警報」來回幾次，到底要怎麼上班？最後一點最關鍵，開戰先打電力設施，然後海上封鎖，而台灣廢核之後最缺的就是自主能源，沒電該怎麼上班？反觀以色列有陸路連接鄰國，加上建築法規嚴格，許多加上與家庭擁有獨立發電與維生能力。「阿苗要拿以色列跟台灣作比較，建議還是多做點功課。」

更多風傳媒報導

