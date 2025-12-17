共軍拒止美日後 必直攻台北？ 第一島鏈「反艦飛彈火網」受矚
國安局在「台海周邊潛在軍事衝突」的專案報告中，提到了美、日、菲三國組成的反艦飛彈部署，備受關注。部署狀況堪稱在第一島鏈設下了火網，用意是封鎖、限制中共的龐大兵力，突破島鏈，拒止美國和盟國介入印太事務。特別是各界近年大多認為，一旦美日被擋在外面，解放軍進犯台海、直接近攻北部的機率也大增。
關心國防事務的民眾，近年不斷透過鏡頭，關注高雄艦作為武器測試載台的出海動態。11月時，民眾提供的照片可見，海劍羚飛彈系統的16聯裝發射架後方，出現三個缺孔，變相證實了實彈作戰測試已經執行。
該系統運用天劍一型飛彈研改的彈體，搭配光電射控，目標是負責艦上的短程防空任務。中科院和國防部近日已相繼證實，歷經十年研發的海劍羚系統已通過戰測，在海上敵情威脅日益增加的現在，這項武器系統可望為海軍艦隊的生存率增添保障。
與此同時，國安局於17日向立法院提出台海周邊潛在軍事衝突情勢分析報告，其中最受矚目的是一張第一島鏈反艦飛彈部署圖。該圖統整了美日菲三國，藉由聯合演習機動部署堤豐系統；包含NMESIS反艦導彈也被前推到日本西南諸島和菲國巴丹島。此外，日本規劃在國境南北端部署「島嶼防衛」滑翔彈藥；菲律賓則在呂宋島西部和巴拉望省配置布拉莫斯反艦飛彈，整體布局態勢形成重層火網。
淡江大學戰略所副教授林穎佑認為，這種部署是一種「離岸制衡的2.0」，甚至是「以陸制海的戰略」。
國防院戰略資源所副研究員陳亮智進一步分析，中共的目標早已不是近海防衛，而是遠洋，即藍水海軍的長距離投射。因此進出西太平洋的第一島鏈，對解放軍來說變得十分關鍵。
態勢也呼應美國新版"國家安全戰略"的框架，要實踐第一島鏈的拒止型防禦，必須在印太地區維持關鍵航道開放，強化美軍前置部署，並與盟友分擔防務。原因不外乎美國和盟友眼中的共同敵人，比過去更加強大。
陳亮智進一步解釋，中國的飛彈主要目的是將美國海軍力量排拒在第一島鏈以東，甚至壓縮到關島或關島以東，因為美國深知航艦戰鬥群若過於接近中國飛彈射程範圍內，所面臨的危險會更大。
美國福斯數位新聞近期專文探討中共的反介入布局，指出解放軍大量陸基火力主要用意是封鎖、牽制美軍。儘管美軍在戰場偵知、精準打擊和空中戰力等方面仍有優勢，但可能在數量上陷入困境。美國大量購買部署反艦飛彈，目標在2035年達到總數1.5萬枚的長程火力，原因是看準中共的兵力投射還受限於第一島鏈之內，因此更需要擴大與盟國合作。
林穎佑以籃球比賽作比喻，表示區域聯防就像飛彈防禦。在真正的戰爭中沒有「籃下三秒」的禁區控制時間限制，所以美國可以透過地緣戰略優勢，在靠近中共的地方放置雷達站、飛彈並進行連線，而台灣、與那國島及琉球等地正是這樣的戰略位置。
然而，社團法人安全台灣學會理事長楊太源提出不同觀點，認為這樣的現有防禦計畫主要針對戰時情境，但需要思考的是中共可能在戰前就已將許多船隻進入西太平洋，如何在這種情況下進行反制和防範是一大挑戰。
另一方面，華爾街日報近期，專文探討解放軍攻台行動，引述美軍退役人員和戰略學者觀點，認為高機率會直取台灣北部，以便登陸部隊更接近台北。如果成功奪占港口，再搭配滾裝貨輪和移動式碼頭完成行政下卸，國軍的防衛作戰將立刻陷入不利局面。
楊太源分析，中共可能採取「兩手準備」的策略，而非僅會堅持「首戰決戰、遠戰速勝」的方式，利用拒止反介入，將不論美、日等來援的外軍阻擋在外；再藉由這個時間差直接瓦解台灣北部政治中心，另行扶植政府、快速結束戰爭。他直言，若他是解放軍指揮官，如果確定北部部署重兵，並然只會調動小兵力吸引其反制，再從其它地區全力進攻、逐步蠶食。
沒有任何一種情境預想，該被視同預言。與其在各方風向中過度恐慌，不如務實找出防衛瑕疵，才能避免最壞的情況成為現實。
