共軍排王世堅金句從從容容 顧立雄酸：比起他們高層不斷被整肅消失我們更從容

記者方炳超／台北報導

近期日本與中國關係緊張，外界擔心，中共發動「三海連動」（東海、台海、南海），恐形成潛在威脅。國防部長顧立雄今（19）日呼籲中國，不要動輒以武力來解決相關的爭端。另外，對於中共官兵日前在軍艦甲板上，排列出民進黨立委王世堅的金句「從從容容、游刃有餘」字樣，引起討論，是否是認知作戰？顧立雄說，中國確實是試圖想要達到認知作戰,但他認為這樣的認知作戰並不會成功，「中國面對他們的軍方的高層不斷的被整肅，不斷的有這樣的新聞存在，然後不斷的被消失，比起這樣子的現象，我們生活在我們的民主社會的台灣，我想我們顯得更匆匆容容」。

顧立雄。（圖／國會頻道）

顧立雄今天前往立法院報告「國軍心理衛生制度實施後之影響探討、心理求助樣態原因分析及策進作為」並備質詢。被問到中共官兵在軍艦上排字，做出前述表示。

而對於所謂三海連動議題，顧立雄還說，我們要呼籲中國，不要動輒以武力來解決相關爭端，所以不管是在南海、或者是面對台海，或甚至在整個印太地區，中國應該要放棄所有以武力來解決事情的這種思維，那如果中國這樣不斷的軍事擴張，他想，各國這些理念相近的國家，都會感覺到這樣子的事態的嚴重，都會企圖設法來阻止這樣子的戰事發生，然後來維持區域和平的穩定現狀，來維持各國認為應該確保的核心利益，所以我們所應該要認知，真正的麻煩製造者來源是中國。



