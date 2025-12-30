共軍揭畫面「俯瞰101」 遭疑像碧山巖監視器

共軍無人機真的飛到台北101頭上了嗎？解放軍秀出空拍照，俯瞰整個台北盆地，宣稱完全掌握北部空域。但馬上被軍事迷質疑，這視角跟內湖碧山巖的「4K觀光即時影像」，幾乎一模一樣。大打心理戰，國防部也不甘示弱，秀出F-16V「狙擊手莢艙」鎖定殲-16共機畫面。

軍無人機俯瞰台北101？軍事迷比對驚見激似碧山巖影像。（圖／大陸央視）

一架客機 從101上頭飛過，解放軍東部戰區，公布監控畫面，聲稱對台灣北部空域 完全掌握。就有大陸網友表示，TB-001無人機拍攝台北101，注意下部海水和河流入海口，推算距離台北101只有37.5km，距離河口只有12.5km，無人機已經包括整個台北。

記者葉豐瑋：「俯瞰整個台北盆地，大陸官媒聲稱，這是透過無人機監偵，但真的是這樣嗎，就有軍事迷發現這視角，怎麼跟碧山巖上面的4K即時影像，非常相似 我們現在就來比對一下。」同樣的角度 市區林立的高樓大廈，從角度來看 真的有像，只差在基隆河 看起來，沒有照片 這麼清晰。

國防研究院助理研究員鍾志東：「整個入侵我們的領海領空，從這樣來拍，我覺得這可能性稍微低了一點，不應該排除是從島內裡面，提供資訊 這種危險性不可小覷。」

要讓一般民眾 產生恐懼，演習心理戰 雙方高來高去，國防部也發布，F-16V戰機透過「狙擊手先進標定莢艙」，監控畫面 鎖定的是解放軍，空警500 與殲16戰機，意在告訴對方 看得到你 我就打得到你，但同一時間 解放軍公布的演習畫面裡，也特別提到 台灣向美國採購的這項 先進武器。

解放軍官兵：「報告指揮援 收到海馬士目標信息，一號 三號注意，接受目標信息立即射擊。」國防研究院助理研究員鍾志東：「他最主要就要展現一個什麼，中國的軍事力量可以輾壓台灣，台灣抵抗是沒有用的，海馬士的確是目前，中共的眼中釘肉中刺，所以他才會特別點名出來。」

點出美國對台軍售，一場軍演，解放軍要達到多重作用。

