共軍操演期間傳國防部長休假？國防部駁斥：匪夷所思

中共環台軍演今（30）日展開實彈射擊，國防部與國安單位聯合情監偵，全程掌握共軍演習動態，下午召開記者會說明。針對中共的發布無人機拍攝台北101的照片、國防部長休假等消息，國防部一一回應，強調是明顯的認知作戰。

中共官媒央視先前發布一張照片，聲稱無人機已經飛越台北並近距離拍下台北101畫面，引發討論；且先前國防部公布影片中，中國空警500預警被台灣F-16V戰機鎖定畫面，被網友質疑為P圖。

國防部解釋，據掌握消息，中共無人機都在24海浬以外，與央視說法有明顯出入，稱是明顯的認知作戰；另外針對P圖一說，國防部回應，影片中呈現的都是空軍執行任務的成果，「各位如果有興趣的話，歡迎到YT上面，去看一下美軍使用相同系統的畫面，就能理解我們看到的畫面是真實的，謝謝」。

央視稱無人機拍下台北101，國防部反駁是假的，是認知作戰。圖／翻攝自央視新聞微博

國防部也同時被問到，「謠傳國防部長在操演期間休假，由交通部長代理職務是否屬實」，國防部說明，針對性軍演這段期間，對比過往3年軍演的假訊息流傳狀況來看，就量上來說並沒有特別高；品質上來說，能端上檯面、有一個訊息水準的也不多，「其中談到部長休假這個，特別讓人匪夷所思，部長在禮拜一一早就進入國防部，從中共包含他宣布軍演開始之前，我們掌握的一些動態，到他宣布軍演之後，採取的措施、各級部隊備戰操演等等，部長都有全程參與，也提出很多工作指導」。

國防部強調，錯假訊息的流傳是一種傷害。圖／台視新聞

國防部強調，這段時間關於錯假訊息的流傳，對於生活在台灣這片土地上的我們，都是一種傷害，「不管轉傳、沒有查證都傳給其他人，就是敵人希望看到的，但對我們自己、所愛的人、親眷友人都是傷害，誠摯呼籲國人，對於這類錯假訊息，務必要做查證、要去了解，當你覺得這則訊息很奇怪時，就要去做查證」。國防部也提到，針對錯假訊息都會在第一時間掌握、評估這些議題對我們的危害程度，第一時間會透過新聞稿、影片、圖卡進行反制或說明。

國防部長顧立雄被傳休假，國防部回應駁斥。圖／翻攝自國防部發言人臉書

另外，針對是否有中共船隻進入24海浬範圍，國防部表示的確有一些船在24海浬裡面，但我們的艦船就在一旁監控，且靠著我們本島這一側，強調如果中共船隻想要取景是相當困難的。

