共軍擴建5大基地直指台灣！林楚茵轟鄭麗文：棄械投降鴕鳥心態

[Newtalk新聞] 中共近年持續在東部沿海布建軍事基地，最新衛星圖再度引發國安關注。民進黨立委林楚茵今（1）日引用陸委會最新季報指出，中共完全沒有「和平」意圖，衛星清楚顯示解放軍正沿著台灣海岸線，由北到南大規模擴建五大軍事據點，包括上海浦東海軍基地、浙江樂清灣海軍設施、福州長樂國際機場、廈門大嶝島翔安國際機場，以及漳浦直升機基地，部署方向明確「衝著台灣而來」。

林楚茵痛批，在敵人家門口磨刀霍霍之際，國民黨主席鄭麗文卻聲稱1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」是「寅吃卯糧」，甚至稱「換不來安全」，形同「替侵略者背書」、「棄械求和」，與台灣人民保家衛國的期待完全背道而馳。

她指出，這筆1.25兆特別預算是「分八年編列」，平均一年僅約1,562億元，是保衛台灣的必要投資，不但不是負擔，更是讓國家安全不落人後的關鍵支出。反觀藍白陣營，一旦涉及自身政治利益，「花錢毫不手軟」，還列舉三項「比國防預算還誇張」的支出：聯手花11億元辦「無效核三公投」、亂修財劃法重北輕南企圖挖走4,676億、急推具資安疑慮且恐衍生巨額成本的「不在籍投票」。

林楚茵質疑，藍營在真正的「救命錢」面前斤斤計較，卻在政治操作時大撒國庫資源，根本顯示其價值排序錯亂。她怒斥，台海威脅從來不是台灣自我防衛造成，而是中國的侵略野心，「國民黨不要再當中共傳聲筒、不要再偷換概念嚇唬民眾。」

她最後強調，面對中共軍事壓迫，台灣唯有強化防衛、提升嚇阻，才能守住主權與自由，「真正會禍延子孫的，是鄭麗文這種棄械求和的鴕鳥心態，而不是台灣的自我防衛。」

