共軍擾台領空海域 海巡仍馳援中國漁船滅火助15人逃生

中國在上週六(15)，執行聯合戰備警巡，騷擾台灣周邊領空海域，但過程中，突然有中國漁船，在台灣禁限制海域外，只有一點八浬(唸海里)的外海失火，透過無線電頻道求救！我國海巡署的新竹艦，獲報後立刻前往救援滅火，戒護十五名中國籍船員，轉移到另一艘中國籍漁船，接駁離開。海委會主委管碧玲今天(20)表示，雖然嚴厲譴責中國不斷騷擾，消耗我國量能，但一碼歸一碼，基於人道救援，要她不去救，她也做不到。

熊熊烈焰伴隨濃濃煙霧，直往天際竄，中國漁船在海上失火，火勢一發不可收拾，水柱噴噴，台灣海巡新竹艦接獲求救訊號，立刻趕往救援滅火，海巡署北部地區機動海巡隊副隊長蘇振義說：「當時海象惡劣，風力6至7(級)，陣風9級，浪高約3米，新竹艦仍立即趕赴現場，並以消防水柱實施滅火，成功協助15名陸籍船員，安全撤離。」

案發地點在台北港西北方28浬，距離台灣的禁限制水域，只有短短1.8浬，中國籍閩東漁船，在十五日下午四點，用無線電發出失火求救訊號，海巡署新竹艦馳援前往，直到隔天清晨才交由另一艘，中國籍閩霞漁船往西拖帶離航，越過海峽中線脫離我國監控範圍。

因為案發時間正好是中國，用戰備巡弋的名義，不斷干擾台灣周邊海域，海巡署新竹艦當時正在執行，防止不法船隻，進入我國海域的任務，引發討論聲浪，海洋委員會主任委員管碧玲說：「兩岸對峙的部分，我們知道，心裡恨得牙癢癢，不應該這樣子不斷不斷地消耗我們的量能，不斷地進來我們的禁限制水域騷擾我們，這個部分，我們就是嚴厲地譴責，但是一碼歸一碼，人道救援的部分，你要我不去救，我也做不到。」

管碧玲強調基於人道，還有海上安全該做的都必須做，另外針對兩國情勢升溫，造成人力緊繃的疑慮，她也強調是有新的船造好，才會需要增加人力，持續為台灣守好海上第一線。

