共軍擾台「海巡馳援中國漁船滅火」 管碧玲：人道救援

共軍艦機日前在台灣週邊進行警巡行動之際，一艘中國漁船於我國外海失火求救，海巡新竹艦前往救援滅火，並協助船員撤離，海委會主委管碧玲今（20日）表示，基於人道救援，「要我不去救，我也做不到」，但她強調，遇到兩岸對峙、面對中國灰色地帶侵擾時，海巡在執法上不會手軟。

共軍艦機15日以「聯合戰備警巡」名義騷擾台灣週邊空、海域，同時海巡偵測到中國漁船接近我國西北海域，期間，新竹艦接獲中國「閩東漁61227」於台北港西北方28浬失火求救，隨即前往滅火，並協助15名船員轉由鄰近中國漁船接駁撤離。

管碧玲20日在立法院受訪與備詢時表示，面對兩岸對峙及禁止水域的騷擾行為，「當然心裡恨得牙癢癢」，但基於人道救援和海上的安全，都必須這樣做，一碼歸一碼，人道部分，「你要我不去救 我也做不到」，這一點希望大家都有共同的價值，她也強調該執法時海巡也不會手軟。





