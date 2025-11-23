共軍擾台！6架共機跨中線侵北部、西南空域 國軍全程監控應處
[Newtalk新聞] 國防部今（23）日上午公布最新共軍動態，自昨（22）晨6時至今（23）晨6時止，共偵獲中共8架次軍機、6艘軍艦及1艘公務船在台海周邊活動，其中多達6架次軍機逾越台灣海峽中線，侵入北部與西南空域，持續對台進行灰色地帶壓迫行動。
國防部表示，國軍已派遣任務機、海軍艦艇及岸置飛彈系統全程嚴密監控與應處。
藍批「全民安全指引」普發 時力嗆：國民黨配合中國「認知作戰」
紅毛港保安堂「蓬38號哨戒艇」慰靈祭 日本靖國神社、官兵遺族代表出席
