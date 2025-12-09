共軍攻台誰最敢上!? 粉專民調曝光 「這政黨」支持者「100%」願赴前線

隨著台海局勢持續緊張，中國軍機、軍艦頻繁在台海周邊活動，臉書粉絲團「沃草 Watchout」8日整理最新民調結果，顯示台灣人整體防衛意志仍強：若台灣遭受攻擊，64% 的民眾願意挺身保衛家園。 圖 : 翻攝自中國軍網

[Newtalk新聞] 隨著台海局勢持續緊張，中國軍機、軍艦頻繁在台海周邊活動，6 日更傳出解放軍航母「遼寧號」艦載機殲-15，在日本沖繩外海兩度以雷達鎖定日本自衛隊 F-15 戰機，引發國際關注。日本防衛大臣小泉進次郎緊急召開記者會，強烈譴責中國挑釁行為。

在此背景下，臉書粉絲團「沃草 Watchout」8 日整理最新民調結果，顯示台灣人整體防衛意志仍強：若台灣遭受攻擊，64% 的民眾願意挺身保衛家園。各黨支持者意願差異明顯，民進黨支持者高達 90%，民眾黨支持者 51.7%，國民黨支持者則為 47.5%。其中最引人注目的是台灣基進支持者，100% 表示願意保衛台灣，成為該民調中防衛意志最堅定的政黨。

廣告 廣告

台灣基進也轉發貼文，表示對這份結果「感到無比驕傲」，並強調「雖然是小黨，但要做捍衛台灣最堅定、絕不屈服的力量」，彰顯台灣基進在此議題上的強烈立場。

不過，這份民調也出現兩極看法，有網友對這份民調吐槽。笑說：「願意的有幾個當過兵？」、「出一張嘴的人真多啊！」、「好 X 喔，民調 100% 耶」；也有人對藍白支持者調低的比例不滿 :「連一半都沒有，KMT 簡直吃裡扒外」、「藍白粉只會躲在後面叫別人上戰場」。

值得注意的是，雖然民意顯示高比例民眾願意保衛台灣，但目前社會針對未來 8 年、總額 1.25 兆的不對稱防衛特別預算仍有分歧，形成民意與政策的巨大落差。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

謝步智觀點》北約2年後「腦死」? 美政策劇變 NSS如「分手信」 歐洲怒了

北京不接熱線電話? 日官員 : 雷達鎖定後中拒溝通 解放軍批 : 加戲、轉移視線