共軍新年度演習！重點鎖定反制「自殺無人機」 恫嚇台灣意味濃

中共持續對台施壓！根據《南華早報》8日報導，中共解放軍近日釋出一段演習畫面，演習重點凸顯反制自殺式無人機群，而自殺式無人機正是台灣不對稱防禦戰略中的關鍵要素之一，再度不點名恫嚇台灣。

中共解放軍一支海軍部隊在2026年度訓練週期啟動之際，進行反無人機與無人目標的演練。（圖／翻攝央視）

解放軍年度新訓練針對「自殺無人機」

報導指，中國官媒央視（CCTV）4日播出影片，可見中共解放軍一支海軍部隊在2026年度訓練週期啟動之際，進行反無人機與無人目標的演練。

演習中，扮演假想敵的「藍軍」部署多架自殺式無人機，模擬對海上目標發動超低空滲透打擊（ultra-low-altitude penetration strikes）。

而代表解放軍的「紅軍」則動用艦載飛彈與攔截系統，對來襲的無人機蜂群進行攔截與摧毀。

央視指出，該部隊重建多波自殺式無人機攻擊的戰場環境，以模擬空襲情境，並測試其反制裝備的作戰能力。其中還特別點出，中共軍方用「數位建模」方式，有效發揮藍軍在測試裝備效能上的角色。

《南華早報》稱，訓練並未說明假想敵的具體身分。

借鑑烏戰爭經驗發展無人機

自殺式無人機是台灣不對稱作戰戰略的核心，借鑑烏克蘭戰爭的作戰經驗，台灣希望透過此類系統抵銷潛在對手在傳統軍事力量上的優勢。

作為該戰略的一部分，台灣2024年向美國採購約1000架自殺式無人機。

此外，台灣也推動國防部軍備局旗下的中山科學研究院，與美國國防企業克瑞托斯（Kratos）之間的戰略合作。雙方將MQM-178「火箭噴射」（Firejet）無人靶機改裝為一款高速、長航程的自殺式無人機，命名為「勁蜂四號」（Chien Feng IV）。

中山科學研究院，與美國國防企業克瑞托斯（Kratos）合作改裝設計出「勁蜂四號」（圖／翻攝自kratosdefense官網）

Firejet靶機長期以來一直被用於台灣的飛彈防禦訓練。

美台合作的計畫的重點在於，將Firejet轉換為一種低成本巡弋飛彈，用於對中國境內目標實施長程精準打擊，包括上海等主要城市。

改裝後的平台整合先進的導引系統，以及為高精度打擊所設計的專用彈頭。

蜘蛛網行動助烏破壞俄戰力

在烏克蘭戰爭中，自殺式無人機扮演了極為重要的角色，俄羅斯與烏克蘭雙方均運用此類系統執行偵察與精準打擊任務，目標涵蓋裝甲車輛、人員以及停放在地面的軍機。

去年六月，烏克蘭啟動「蜘蛛網行動」秘密將無人機走私進俄羅斯境內，並在俄國境內發射，對戰略資產發動高精度自殺式攻擊，包括停放在停機坪上的A-50「熊蜂」預警機與圖-95（Tu-95）遠程轟炸機。

解放軍一直密切關注戰場上反無人機技術的實際運用，並透過定期演習測試各類反制手段的成效，加快發展無人化與反無人機裝備，並展示多種非飛彈型反無人機手段。多數分析人士認為，雖然以飛彈攔截自殺式無人機有效，但成本過於高昂。

在去年9月3日於北京舉行的勝利日閱兵中，解放軍展示了多款現役反無人機裝備，包括反無人機砲系統、高能雷射系統以及高功率微波武器。

