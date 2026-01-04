共軍是否有能力斬首我國元首？ 軍事專家曝隱憂

圖為總統府外觀。（本報資料照片）

委內瑞拉總統馬杜洛於3日清晨遭美軍突襲，被押送到美國接受審判，外界關注共軍是否有能力對我國元首以及政治領袖、國會立委也展開斬首行動；國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲示警，過去中共不停滲透總統府戍衛憲兵、維安特勤以及航空公司地勤，以蒐集總統行蹤、生活軌跡以及專機行蹤，這絕對是要加強堤防。

蘇紫雲表示，共軍是美軍的好學生，包括共軍這些所謂的電戰機都是參考美軍的編組跟技術發展，儘管這次美國再次顯現他們的電戰能力高於中共，不過還是提高警覺，尤其這次「1229中共軍演」第一個科目「聯合制權」就透露出類似的手法。

他指出，聯合制權指的是「制電磁權、海權跟空權」，其實等於是這次美國對委內瑞拉發動軍事行動的標準手法，用電子戰讓雷達失去作用，接著奪取海權跟空權，所以台灣一定不可輕敵，千萬要提高預防中共這種新的打法。

針對反制作為，蘇紫雲表示，台灣稍微幸運，因為我方採用的是美製雷達或通訊系統，本身就不像中共製那麼容易被致盲、癱瘓，且我國也投資新的通訊手段，特別是電磁輻射是跳頻展頻，不容易讓敵方鎖定、破解，同時也有部分通訊不透過無線電波，而是透過雷射點對點的傳遞

他指出，最後是加速強化衛星通訊，因為衛星通訊相對有比較高的韌性，訊號也不容易被捕獲加以解密，這樣就可以用疊加的方法提高台灣反電子戰的能力。

蘇紫雲也提到，中共的相關情報作為，包括總統府的憲兵、還有維安特勤洩漏總統行蹤跟行程，以及去年跟今年都分別破獲航空公司地勤人員洩露總統專機行蹤，所以人工情報部分是第一個要彌補的破口。

蘇紫雲強調，儘管台灣內部有不同的聲音，但我國總統可以政黨輪替，所以保護總統跟政軍指揮機構，就是政府持續運作韌性，而政府持續運作除行政官員或軍事官員外，完整的架構是包含「國會立委、在野黨揆以及領袖都是」，內部有不同的意見都沒問題，可是遇到外來威脅時，政府持續運作也包含行政立法以及主要政黨負責人，都要在保護範圍之內。

