共軍曝渡海作戰弱點？他：台灣這武器買對了

▲「黃草嶺英雄連」搶灘登陸演習首次將狼型機器狗投入到實際戰術行動中。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 中國圍台軍演展開實彈射擊，封鎖台灣。前政務委員張景森說，從這次中共對台軍演釋出的影片與宣傳內容可以觀察到，共軍最在意的是台灣買了海馬斯，「敵人最在意的武器，就是我們應該要買的武器，經過這次軍演認證，我們可以說：海馬斯買對了」。

張景森指出，外界多將焦點放在海馬斯的射程，認為能對對岸進行源頭打擊，但他認為「這反而不是關鍵」。他強調，海馬斯真正的價值不在於火力大小，而是作戰方式完全不同於傳統武器，海馬斯具備高度機動性，一般卡車可通行之處皆能部署，能分散配置、快速轉移，5分鐘內打完就跑，讓對手很難被鎖定、很難被清除。

廣告 廣告

張景森進一步分析，精準打擊能力使海馬斯不需大量彈藥，即可癱瘓敵方關鍵節點，讓戰場不再是一次性決戰，而是長時間消耗戰。他指出，中國的渡海作戰經不起長時間的消耗戰，其弱點不在第一線部隊，而是補給線、集結區、臨時碼頭及指揮通訊節點，只要這些環節反覆遭到精準打擊，登陸部隊即使上岸，也難以站穩。

張景森總結表示，真正的重點不在於單一武器，而是不對稱武器系統。他指出，海馬斯之所以有效，是因為符合不對稱作戰核心原則，以相對有限的成本，迫使對手付出極高代價，不追求正面殲滅，而是破壞對方計畫與節奏。他強調，「買海馬斯就對了」的真正意義，在於選擇正確防衛方向，而非迷信某一項武器。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

軍演無關恫嚇台灣？作家：習近平轉移內部矛盾、穩定軍心的政治秀

共軍演習是因台灣嘴秋？他反嗆藍白：替侵略降低成本 幫敵人鋪路

共軍史上首次「開局就打」 他示警演練「蟒蛇戰術」：鎖定這三人