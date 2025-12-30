共軍曝「無人機」俯瞰101 我國防部：典型認知戰

若共軍出動TB-001「雙尾蠍」等長程無人機，其飛行高度可達8000公尺。（圖／翻攝自微博@東部戰區）





解放軍在此次軍演期間發布宣傳影片，其中一段約10秒鐘、宣稱是無人機「俯瞰」台北101大樓的畫面，瞬間引發兩岸熱議。影片中台北城市景象清晰可見，但隨即有眼尖網友比對視角，指出該畫面極為雷同內湖碧山巖的即時影像監視器畫面，質疑共軍是否再次以公開素材魚目混珠，進行認知作戰。

針對畫面真實性，國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲分析，技術上確實有此可能。若共軍出動TB-001「雙尾蠍」等長程無人機，其飛行高度可達8000公尺，配合軍規高倍率光學鏡頭，即便在鄰接區外（約43至50公里處），仍能拍攝到清晰影像。至於民眾質疑拍攝角度不夠「俯瞰」，專家解釋受地球曲率影響，遠距離拍攝時建築物高度在視覺上本就會降低，屬於正常物理現象。

儘管技術可行，但蘇紫雲也提醒，中共慣用「真假參半」的心理戰術。他指出，過去在「海峽雷霆」演習時，共軍也曾被發現截取台灣YouTube上的公開畫面充當軍演成果。

因此，即便此次影像可能由無人機在宜蘭外海拍攝，且角度剛好與碧山巖監視器重疊，但也不排除是混合了公開影像素材，意圖混淆視聽並製造心理壓力。

除了爭議畫面，共軍東部戰區同步發布名為《聯武群戈斬獨道》的AI動畫影片，內容全無真人，而是以鯊魚、蜜蜂、戰狼等動物比喻智能無人裝備，甚至出現持槍機器人軍團。這些虛實交錯的影像素材，旨在透過視覺衝擊強化恫嚇力度，讓外界產生「場景可能真實上演」的聯想，民眾在面對此類訊息時應提高警覺，理性判斷。

