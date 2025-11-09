共軍最新來擾！20機艦台海周邊出沒 4架次越中線

國防部今（9）日發布最新共軍動態，自昨（8）日早上6時至今（9）日早上6時止，偵獲共機10架次（逾越中線進入北部及西南空域4架次）及共艦10艘，持續在臺海周邊活動，並強調國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

據國防部今公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午7時40分至昨天下午5時30分，在台灣海峽空域偵獲中共7架次主戰機及無人機，其中1架逾越中線。

另外，國軍在昨天下午1時10分至昨天晚間10時5分，在台灣西南空域偵獲中共3架次無人機。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

【看原文連結】