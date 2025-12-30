共軍最新宣布：台灣以東海域演練奪控要港、精兵破襲

共軍東部戰區昨（29）日突宣布，對台實施「正義使命-2025」軍事演習，並於今天進行實彈射擊。而在今天下午，東部戰區透露，在台灣以東海域組織兩棲攻擊艦、驅護艦編隊等兵力，開展立體投送、精兵破襲、奪控要港等科目演練。

共軍東部戰區今天午間發布環台軍演的動態畫面，並以「戰鷹拔點，東風奪命，海空斷線，箱火封港」來說明軍演內容，首先，共軍公布國軍升空攔截的F-16戰機畫面，其畫面最後放大更可清楚看見我戰機的輪廓，甚至能辨識出是來自花蓮第五聯隊的飛機，而機號也是依稀可見「6655」字樣。

接著，繼昨天偵照台北盆地後，共軍亦發佈偵照國軍某空軍基地的畫面，其機堡形狀與跑滑道隱約可見。最後，影片也公布更多PCH191遠程火箭射擊畫面，除了看到數枚火箭升空後的彈道外，也透過監控畫面清楚看見火箭著彈落海時的片刻。

東部戰區今天下午在微博發文表示，12月30日共軍東部戰區在台灣以東海域，組織兩棲攻擊艦編隊、驅護艦編隊、無人機等兵力，開展立體投送、精兵破襲、奪控要港等科目演練，檢驗了編隊協同、體系作戰、精打擊要能力。

