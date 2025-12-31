共軍未宣布軍演結束 國軍應變中心持續開設 總統批中共影響全球

共軍還沒正式宣布結束對台軍演，國軍和海巡的應變中心持續維持開設，但心理戰先升級！中共釋出最新恫嚇片，出現疑似監控「新竹空軍基地」的畫面，挑釁意味濃厚。而兩天來共機擾台飆破兩百架次，總統賴清德痛批，中共對台軍演「非單一事件」，而且已經影響全球穩定。

賴清德主持將官晉升，痛批共軍演習影響全球航運與和平。（圖／TVBS）

總統賴清德31日一早主持將官晉升典禮時，針對近日共軍對台軍演發表強烈談話。他痛批中國的軍事行動已非單純的兩岸問題，而是衝擊全球。總統賴清德說：「中國對台軍演並非單一事件，中國威權持續擴張，升高脅迫，對區域的穩定，帶來高度不確定風險，也影響全球的航運，貿易與和平。」

共軍釋出最新恫嚇片，疑似曝光新竹空軍基地監控畫面。（圖／中共東部戰區微博）

儘管總統嚴厲譴責，但截至31日上午11點為止，共軍仍未正式宣布演習結束，反而持續升高心理戰攻勢。中共發布最新恫嚇影片，內容包含模擬遠程火箭擊中射擊區域內的船艦，意圖展現阻絕台灣的能力；海報圖卡更刻意P上樂山雷達站，甚至出現疑似新竹空軍基地的空拍畫面，不排除是先前共軍無人機繞台時所拍攝，挑釁意味濃厚。

國防部統計，31日當天偵獲77架次共機、17艘共艦及8艘公務船擾台；總計兩天軍演下來，擾台共機已突破207架次。海委會主委管碧玲雖於30日晚間發文表示「海上情勢趨緩，船艦艇陸續駛離」，但因中共尚未宣布演習結束，國軍與海巡應變中心仍維持開設，前線警戒不敢鬆懈。淡江大學戰略所副教授林穎佑說：「用這種方式去表達，對台的軍演、對台的封鎖，是一個常態化，中共任何時候都可以發起的狀況。」

此外，共軍此次重點演練項目包括「外線立體阻攻」，也就是所謂的「外線懾打」，這是首次出現的科目，外界解讀是針對外國援軍而來。淡江大學戰略所副教授林穎佑說：「有可能在演練今天美國可能不會再用航空母艦來支援台灣，這些（中共的）兩棲突擊艦可能去扮演，美國的美利堅號類似這種兩棲突擊艦，中共解放軍這裡由紅軍來進行打擊。」

