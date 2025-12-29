共軍東部戰區今起舉行「正義使命-2025」圍台軍演明實彈射擊

共軍東部戰區宣布，今天（29日）開始在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行「正義使命-2025」演習。另外，共軍還宣布明天（30日）早上8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。

據中共官媒央視報導，解放軍東部戰區新聞發言人施毅表示，12月29日開始，共軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

中共解放軍聲稱，此乃「對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動」。

共軍東部戰區還公布，30日早上8時至下午6時，在5個海域和空域範圍，進行重要軍事演習，並組織實彈射擊。

中共解放軍東部戰區29日宣布30日8時至18時將在台灣周邊海空域展開實彈灣射擊，要求船隻和飛行器勿進入公告的海空域。（圖取自東部戰區微信公眾號）

據公布的座標位置以及圖片，共有5個區塊，分別在基隆以北、台東以東、屏東以南、澎湖西南海域，以及桃園西北至馬祖的台灣海峽範圍。成包圍台灣的態勢。