共軍東部戰區今起舉行「正義使命-2025」圍台軍演 明天海空實彈射擊
封控台灣重要港口、區域 警告台獨分裂勢力和外部干涉勢力
共軍東部戰區宣布，今天（29日）開始在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行「正義使命-2025」演習。另外，共軍還宣布明天（30日）早上8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。
據中共官媒央視報導，解放軍東部戰區新聞發言人施毅表示，12月29日開始，共軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。
中共解放軍聲稱，此次演練旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。「是對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動」。
共軍東部戰區還公布，30日早上8時至下午6時，在5個海域和空域範圍，進行重要軍事演習，並組織實彈射擊。
據公布的座標位置以及圖片，共有5個區塊，分別在基隆以北、台東以東、屏東以南、澎湖西南海域，以及桃園西北至馬祖的台灣海峽範圍。成包圍台灣的態勢。
中共解放軍公布具體實施演習的海空域，要求船機明日（30日）上午8時至18時勿入以下範圍區域：
北緯26°32′00″、東經121°40′00″，北緯26°32′00″、東經122°36′00″，北緯25°43′00″、東經122°36′00″，北緯25°43′00″、東經121°40′00″四點連線。
北緯24°59′00″、東經120°04′00″，北緯25°39′00″、東經121°13′00″，北緯26°17′00″、東經121°13′00″，北緯25°37′00″、東經120°04′00″四點連線。
北緯23°27′00″、東經118°14′00″，北緯23°27′00″、東經119°13′00″，北緯22°13′00″、東經119°44′00″，北緯22°13′00″、東經118°45′00″四點連線。
北緯21°49′00″、東經119°16′00″，北緯21°49′00″、東經121°00′00″，北緯21°05′00″、東經121°00′00″，北緯21°05′00″、東經119°16′00″四點連線。
北緯21°58′00″、東經121°40′00″，北緯21°58′00″、東經122°28′00″，北緯23°23′00″、東經122°28′00″，北緯23°23′00″、東經121°40′00″四點連線。
