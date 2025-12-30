共軍東部戰區稱：今早台灣北部海域實彈射擊「取得預期效果」

〔記者方瑋立／台北報導〕中國持續對台軍事演習恫嚇，中共東部戰區今(30日)上午宣稱，其陸軍部隊已於台灣北部相關海域實施「遠程火力實彈射擊」，並宣稱取得預期效果。

中共東部戰區新聞發言人、海軍大校李熹今日上午9時透過官方微博發布消息證實，12月30日上午9時00分，中國人民解放軍東部戰區陸軍部隊，組織對台島北部相關海域，實施「遠程火力實彈射擊」，並稱此次打擊「取得了預期效果」。

這是中共在這次宣稱的「正義使命-2025」演習中，首度公開確認進行實彈射擊科目。東部戰區稍早也指出，今早同步組織了驅護艦、殲轟機等兵力，在台灣島南北兩端相關海域開展「對海突擊」、「防空反潛」等演練，意圖檢驗「海空協同、一體封控」能力。結合陸軍在北部海域的遠火實彈射擊，中共意圖展現具備封鎖台灣北部重要航道及打擊陸地目標的野心。

在共軍宣布實彈射擊的同時，台海周邊的海空騷擾規模也創下歷史次高紀錄。國防部今天公布最新監控數據，自昨(29日)上午6時至今天上午6時止，一口氣偵獲中共軍機130架次、軍艦14艘及公務船8艘，持續在台海周邊活動，僅次於共軍2024年10月14日的「聯合利劍-2024B」演習所偵獲的數量。

根據國防部統計，這130架次共機中，有高達90架次逾越台海中線，分別侵擾我北部、中部、西南及東部空域，形成全向包圍。此單日偵獲數量規模驚人，僅次於先前的。此外，共軍軍艦與海警船(公務船)合計22艘在台海周邊活動，顯示中共正採取「軍警協同」與「實彈威懾」的複合手段，對台進行極限施壓。

面對敵情威脅，國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

