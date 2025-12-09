共軍殲-15兩度雷達鎖定自衛隊戰機 日防衛相批評：危險且不專業

日本自衛隊戰機在沖繩海域上空遭中國殲-15戰機分別兩度進行雷達照射，引發日方強烈不滿。日本防衛大臣小泉進次郎近日在國會與記者會上多次表態，批評中國軍方行為「危險且不專業」，並否認中國所稱的訓練海空域「事前公告」說法。

防衛省7日凌晨臨時記者會指出，事件發生於12月6日兩個時段：下午4時32分至4時35分，以及傍晚6時37分至7時08分。兩起事件皆發生在沖繩本島東南方的公海上空，均為中國海軍航空母艦「遼寧」起飛的J-15戰機，對執行對領空侵犯措置的航空自衛隊F-15戰機「反覆進行雷達照射」。小泉表示，雷達照射已超出航空器安全飛行所需的範圍，「如此行為極為遺憾」，強調日方已透過防衛管道向中國提出強烈抗議並要求防止再發。

在9日的記者會上，小泉再次反駁中國稱「照射為搜索用途」的說法。他指出，即使在安全確保的常規操作下，也不會對特定目標進行斷續照射；對正在執行任務的自衛隊戰機進行該類照射「本質上就是危險行為」。他也明言，並未接獲任何來自中國方面的NOTAM（航空情報）或航行警報，「不存在事前通報這回事」。此外，他強調自衛隊「始終保持安全距離並以專業態度應對」，中國方面稱自衛隊曾妨礙其飛行的主張「並不成立」。

小泉並在9日眾議院預算委員會回答自民黨眾議員柴山昌彥表示，雷達照射事件「極為遺憾」，並重申日方已強烈抗議，未來將在法治基礎上「冷靜且毅然」因應，確保日本周邊海空域的警戒監視萬無一失。他未證實是否透過日中防衛當局的熱線溝通，僅表示基於國家間溝通的性質，「一直以來皆不回答熱線使用情況」。

另一方面，日本首相高市早苗在國會被問及，中方因其先前有關「台灣有事」的答覆而採取觀光、經濟等報復措施時表示，日本對於「各種形式的對話始終保持開放態度」，並會持續關注相關影響，「適切應對」。

