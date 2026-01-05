共軍比照美軍跨境抓人？ 徐斯儉：國軍都有因應防備

美國跨境逮捕馬杜洛引發外界對中共是否可能比照辦理的疑慮，徐斯儉表示，國軍對相關突發狀況都有所防備；也不忘呼籲立院能儘快審議涉及不對稱作戰的兩大國防預算。（圖：外交部臉書）

美國以參與販毒為由，派遣特種部隊跨國突襲並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，還把人押回美國受審，引發外界不同解讀。國防部軍政副部長徐斯儉今天（5日）表示，國軍對相關突發狀況都有所防備；也不忘呼籲立院能儘快審議涉及不對稱作戰的兩大國防預算。（張柏仲報導）

馬杜洛被捕的訊息在台灣引發兩種截然不同的解讀，對於中共是否也可能複製類似行動對台下手？徐斯儉回應強調，國軍平常在突發狀況應處規定裡面，對於應付各種突發狀況都有所準備；平時也和其他相關單位都有所配合。

廣告 廣告

至於中共解放軍是否也可能仿效用來對付台灣？徐斯儉重申如他所提到：國軍對於各種各樣可能的突發狀況，都會預設並進行演練，也都有相關的準備。

徐斯儉提到，立院今天的委員會目的在談預算，年度預算當中有很多和國軍嚇阻「不對稱作戰」、嚇阻敵軍、保護戰士個裝及照顧官兵都有關，呼籲立院不論在年度預算或特別預算，都能夠儘速排入委員會審查；國防部也會在國會的監督下，謹慎編列預算。