中國軍演秀肌肉，宣傳海報特別把載有海馬斯火箭炮的長榮貨輪畫上，威嚇意味十足，但軍事專家分析，中國解放軍海報畫的嚇人，實則內容貧乏，也忽略這些軍購裝備，還沒運抵台灣前，屬於美國政府的財產，中國若敢出手等同是在跟美國作對。而我國海巡面對中國海警的侵擾，也展現寸步不讓的氣勢。

海巡人員：「中國海警2204，立即轉向。」

一對一監控，緊盯中國海警船行動，面對我國主權被侵擾，我國海巡強勢驅離、寸土不讓。

海巡人員：「你未經許可進入我方水域，你的行動已影響我國海域秩序及安全，請立即轉向。」

共軍海報鎖定「運海馬斯船隻」 軍事專家：內宣手法

共軍海報鎖定「運海馬斯船隻」，軍事專家分析為內宣手法。（圖／國防部）國軍全程掌控對方行動，但共軍烏魯木齊艦，仍企圖強闖我國海域24海里鄰接區，被我國海軍班超艦鎖定，氣急敗壞，甚至惡人先告狀。

中國解放軍vs.我國國軍：「火控雷達多次照射我艦，挑釁意圖十分明顯，嚴重危害安全，必須立即停止挑釁行動，否則我將視為敵對行為，一切後果由你承擔。」

侵門踏戶被我國鎖定，共軍反倒崩潰叫囂，但為了避免中國海警船誤判情勢，這次海巡艦艇還特別增加一段中英廣播。

海巡人員：「台海和平攸關全球經濟的穩定及科技產業的命脈，一旦發生衝突，將會受到世界的制裁，海上穩定，才能確保你們的國家發展，請為台海和平，審慎行動。」

共軍海報鎖定「運海馬斯船隻」，軍事專家分析為內宣手法。（圖／民視新聞）中國不只用海警船侵擾，還發布《扼喉》宣傳海報，其中特地畫上中國海警艦船對載有海馬士火箭炮的長榮貨輪實施攔截，但專家也分析，中國軍演圖畫的嚇人，內容則很貧乏。

軍事評論家諸葛風雲：「我們對美軍購的這些裝備，它基本上在運抵台灣之前，它是屬於美國政府的財產，所以不管你是哪一家航運公司，來承接運送的任務，中國其實都不敢對他們下手，因為它是一個目的地交貨的一項採購合約。」

前美國國防部官員胡振東：「我想（中國）生氣不只是對著台灣，對著賴總統，應該是對日本對美國都生氣，他們可能已經計畫很久，我們要做什麼事情，要讓這個地區曉得，我們中國不是那麼弱。」

中國無預警宣布圍台軍演，企圖彰顯軍事肌肉，對內也要有個交代，但實則效果如何，恐怕早已被看破手腳。

