共軍清洗洩玄機！攻台、護首都 重點戰區司令員由「這軍種」將領接任

編譯張渝萍／綜合報導

中國國家主席習近平清洗軍方不手軟，《日經亞洲》24日分析，在各軍種高層陸續被反貪行動打到之際，解放軍空軍的影響力正不斷上升。

解放軍22日舉行晉升儀式，將楊志斌（後左）與韓勝延（後右）晉升為空軍上將，晉升命令由國家主席習近平親自頒發。（圖／翻攝畫面）

兩大重點戰區司令員由空軍接任

解放軍22日舉行晉升儀式，將楊志斌與韓勝延晉升為空軍上將，晉升命令由國家主席習近平親自頒發。

不僅如此，中國官媒新華社報導，楊志斌接任東部戰區司令員，該戰區負責台灣及東海事務；韓勝延則擔任中部戰區司令員，負責首都防衛。東部戰區前司令員林向陽出身陸軍，10月因涉貪遭開除中共黨籍。

近期多場政府會議與活動中出席的軍方高層名單，也突顯空軍地位大幅提升。

報導指，本月召開的中共中央經濟工作會議上，有4名資深軍官缺席。其中3個職位由空軍將領以「代理」身分出席，分別代表中央軍委政治工作部副主任、後勤保障部部長，以及訓練管理部部長。

眾軍種高層落馬 唯獨空軍沒事

10月召開的中共二十屆四中全會也出現類似情況。在四大軍種與武警部隊中，海軍、火箭軍與武警都未派代表與會，陸軍僅派去年才從空軍轉任陸軍的政治委員陳輝出席，唯獨空軍，司令員與政治委員雙雙出席。

此外，在中國五大戰區的司令員與政治委員中，共有三人出席全會，其中兩人正是來自空軍。

中國國防部10月表示，共有9名解放軍官員被開除黨籍，其中包括陸軍上將、前東部戰區司令員林向陽，以及曾任中央軍委副主席的何衛東、軍委政治工作部主任苗華，被處分者中無一來自空軍。

報導分析，反腐行動波及的軍方高層，主要集中在何衛東與苗華能施展影響力的陸軍與海軍，以及預算龐大的火箭軍。

之所以空軍將領可獲任重要職位，部分原因在於空軍受清洗影響相對較小。

新加坡《聯合早報》12月14日就曾報導，出身空軍的溫東獲任命為新疆軍區司令員，負責中國對印度邊境防衛及反恐任務；同樣出身空軍的朱軍則於2024年9月出任北京衛戍區政治委員。

空軍崛起有什麼戰略含意？

日本防衛省防衛研究所安全研究部主任飯田將史指出：「若中國對台發動武裝入侵，空中力量將極為關鍵。」

對台登陸作戰需要空軍派出戰機與轟炸機，以癱瘓台灣的艦艇與航空力量，同時也必須動用運輸機投送部隊。

無人機也是空軍戰力的重要一環。解放軍「九天」無人機可在飛行中一次釋放多達100架無人機，本月完成首次飛行；具備高空偵察能力的「彩虹-7」（CH-7）匿蹤無人機也在本月首飛。

具備高空偵察能力的「彩虹-7」（CH-7）匿蹤無人機也在本月首飛。（圖／翻攝畫面）

但這不代表空軍就不會被反貪打到。解放軍15日表示，將蒐集截至6月底前有關空軍不當採購的線索，調查是否涉及串通或賄賂等行為，特別是與物資或服務合約相關的案件。

飯田也指出：「空軍武器價格高昂，確實有貪腐的空間。儘管目前反腐對空軍影響有限，但未來高層被清洗的可能性仍不能排除。」

