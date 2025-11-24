共軍渤海灣演習「選地點有深意」 北洋艦隊誕生地！日防相視察與那國島

中共火箭軍發布最新影片，展示東風-61型和東風-5C洲際彈道飛彈。（圖／北京日報）

大陸火箭軍最新影片曝光東風-61與東風-5C洲際彈道飛彈，同時在渤海、黃海水域展開為期兩週的實彈軍事演習。演習地點選在山東省威海港劉公島東部水域，具有「勿忘國恥」的歷史意涵，因為劉公島是清朝北洋艦隊的誕生地，曾在甲午戰爭後期被日本軍隊控制。同時，日本防衛大臣小泉進次郎密集視察西南群島，重申日本捍衛國土安全的決心，顯示中日關係持續緊張。

中國火箭軍近日發布最新影片，展示了東風-61型和東風-5C洲際彈道飛彈的畫面。同時解放軍從11月23日起在渤海和黃海北部海域進行為期兩週的軍事演習，期間禁止所有船隻駛入演習區域。此次演習選在山東省威海港劉公島東部水域開展實彈射擊活動。

劉公島對中國具有特殊的歷史意義，它是清朝北洋艦隊的誕生地。在甲午戰爭後期，日本軍隊控制了渤海灣並登上了劉公島。因此，中國選擇在這一地點進行軍事演習，被解讀為帶有「勿忘國恥」的歷史意涵。

日本方面，防衛大臣小泉進次郎於11月22日首度以防衛相身分展開西南群島地區的視察行程。11月23日，他又前往設有陸上自衛隊基地的石垣島和距離台灣僅110公里的沖繩與那國島進行視察。小泉進次郎在視察過程中向自衛隊成員及其家人表達感謝，並重申日本捍衛國土安全的堅定決心。

在中日關係緊張之際，日本新聞網和讀賣新聞於11月21日至23日進行的民調顯示，高市內閣的支持率仍維持在72%的高位，與上個月的民調結果幾乎持平，而「不支持」者僅有17%。關於高市內閣對大陸的態度，有56%的日本民眾表示「予以肯定」，29%表示「不予肯定」。這一連串的軍事活動和政治表態顯示，中日關係正處於緊張升溫的狀態，雙方都在通過各種方式展示自身的軍事實力和政治立場。

