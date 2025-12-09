共軍準備犯台？外媒曝中國向俄秘密軍購 合約驚現「這時間點」
即時中心／黃于庭報導
日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。有烏克蘭媒體揭露一份俄羅斯外流文件，發現中國於俄國2022年全面入侵烏克蘭後，仍持續向其購買軍事裝備，部分合約執行期限訂為2027年，與外界推測「中國可能犯台時間點」不謀而合。
《基輔獨立報》（The Kyiv Independent）本（12）月3日以「調查：中國軍方秘密訪問莫斯科，揭露雙方深層防衛合作與軍購協議」（Investigation: Secret visits to Moscow by China’s military expose deep defense cooperation, military procurement deals）為題報導，公開俄羅斯最大國防集團「國家技術集團（Rostec）」旗下子公司洩漏文件，包括內部信函、會議記錄、中國軍官護照副本等。
報導指出，俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭1個多月後，克宮收到來自中國的請求。據文件顯示，北京要求為空降部隊購買一批武器裝備及裝甲車輛，該申請編號為ZH2022-Y53，於2022年4月7日收到。
事實上，申請3週後，俄羅斯聯邦軍事技術合作局（FSMTC）指示武器出口的國營企業，向中國代表團展示俄羅斯空投作戰車輛，且代表團於2023年4月抵達莫斯科，中俄此次合約促成2國之間的軍事協議，旨在使受制裁的俄羅斯武器製造商，透過向中國出口武器獲得收入，中國則將武器裝備用於其空軍空降部隊。
殲-20戰鬥機軍。（圖／美聯社提供）
洩漏文件、相關記錄揭示一項事實，自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，從莫斯科到北京的隱藏式武器輸送渠道。據悉，中國一直暗中尋求俄羅斯飛機、裝甲車、彈藥等軍事裝備，同時向受制裁的俄羅斯國防企業輸入資金，中俄戰略夥伴關係逐漸深化當中。
此外，該文件記錄中國簽署之合約草案，總計訂購37輛空降裝甲步兵戰車、11門反戰車砲、11輛裝甲運兵車、4輛指揮車，另還有用於投放車輛的各種降落傘系統等。該合約總價值約為5.85億美元（約182億新台幣），中國將交付分階段向俄羅斯支付款項，首筆款項計劃於2025年支付，剩餘的15%將於2026年初支付。
值得注意的是，該合約訂定之交貨時間，與美國情報分析中國可能入侵台灣的2027年相吻合。具體來看，當中規定所有零件都必須是全新的，且主要部件生產年份不得早於2024年，俄羅斯承諾於收到首筆款項後1.5年內生產主要車輛和彈藥；至於降落傘系統、反戰車砲預計需要2至3年。
原文出處：快新聞／共軍準備犯台？外媒曝中國向俄秘密軍購 合約驚現「這時間點」
