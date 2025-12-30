共軍演練封港斷線！美智庫揭「七日鎖台」劇本：全境佈雷斷網逼談判

編譯林浩博／綜合報導

中共為期兩天的圍台軍演，宣布第二天展開長達10小時的實彈發射演練，前一天29日晚間更在社群發出俯瞰台北101的圖片，並配上「今天看風起，明天看什麼？」文字，極具挑釁意味。但此圖也引發台灣網友質疑是合成影像，或是擷取自監視器畫面，以為認知作戰。至於中共可能如何實際封鎖台灣，美國智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)給出了詳細的一週具體行動推測。

共軍東部戰區發布了所謂無人機俯瞰台北101圖片。（圖／翻攝自微博＠東部戰區）

10小時實彈發射

中國央視30日清晨即發布快訊，稱共軍東部戰區將於所劃定5個區域的海空域，自早上8點至晚上6點進行主要軍演，以及實彈射擊。東部戰區更發通報嗆聲，演習項目是《正義之錘，封港斷線》，目的是封鎖台灣海空進出港口、切斷補給線。

東部戰區還於29日晚間在微博發出挑釁圖文，一張遠眺台北101和市區的圖片，搭配「今天看風起，明天看什麼？」的文案，意圖展示偵查能力，並暗中恐嚇共軍能神不知、鬼不覺抵達台北。不過，不少台灣網友對此並不買單。軍事粉專「新‧二七部隊 New 27 Brigade」即打臉稱，這些共軍所謂「無人機空拍照」，實則擷取自內湖碧山巖的監視器，反酸「要展示軍威，你們可以認真點嗎？」

也有Thread網友發文分享，自己用AI分析，這應該是電腦合成的假照片。文中稱，像是黑白色調、模糊不清的畫質，以及厚重雲霧，都可能是為了掩蓋合成痕跡，畫面中台北101與地景結合的方式，實際拍攝角度同樣不可能，而台北101與遠方山脈、近處河流的空間關係，則不符合真實地理攝影的透視邏輯。

一週鎖台行動

中共的圍台軍演，顯然在模擬去年8月華府智庫CSIS分析文章〈中國可能如何封鎖台灣〉（How China Could BlockadeTaiwan）所提出的最可能鎖台情境，文中也就此種奪取海、空與資訊控制權的戰略，第一週如何執行給出了詳細的推測。

中共將以台灣謀求獨立的行為，違反了《反分裂國家法》為由，宣布共軍與海警展開七天的聯合實彈演習。此宣布意味著，48小時內在台灣週邊五個專屬經濟區的海空域舉行演習，共軍的參與程度將是空前規模，軍機與水面船艦都會逼近台灣所宣稱的領空、領海。同時水面下的潛艇也會在台灣六個關鍵港口、液化天然氣接收站外，布置定時水雷。

在南台灣，高雄港最為繁忙，附近則台灣最大的永安液化天然氣接收站，共軍將在高雄港入口布置水雷。共軍往北，則會在台中港、台北港、基隆港、花蓮港，以及蘇澳港外設水雷。

來到第三天，作為單獨於「演習」之外的活動，中國與俄羅斯會共同派戰機，在日本海與東海上空巡邏。中國官方會稱這是定期聯合巡邏活動，但底下的媒體又會透露，此舉實則旨在嚇阻日本介入，讓東京憂心俄羅斯對中國的支援。

到了第五天，中國將宣布48小時內展開對「台獨」勢力的「懲罰性特別執法行動」，這時原本相互分開的五個演訓區域，將整併為涵蓋台灣與台灣海峽全境的隔離區。北京會宣告，任何未獲許可而擅闖的船隻、飛機，將被警告，如不服從則會被開火。隔離區將只允許中國籍船隻出入。

在這次的演習區域中，中共劃定的7個區域範圍破紀錄，相較2024聯合利劍與今年4月的海峽雷霆-2025，這次的「正義使命-2025」範圍也更靠近台灣。（圖／翻攝自X平台 @TaiwanMonitor）

隨著「特別執法」展開，中共會強調此舉為內部事務，希望以此阻卻外國對台灣的支援。共軍到時也會揭露台灣各大港口已布置智慧水雷，並且水雷已被啟動。受此影響，相關區域的海運保險費率暴漲，航運商將立即停止對台灣的運輸活動。

隨即中共火箭軍、空軍與海軍，將對台灣數百個目標實施聯合火力打擊，包括國軍的海空基地、防空與防艦飛彈系統、通訊設施，還有軍事指揮中心。之後共軍將再空襲民用港口與機場等運輸設施，燃料接收站與油庫、電網同樣難逃一劫，其目的在讓台灣難以支撐下去。

共軍還會同步切斷台灣的海底電纜，設法讓台灣的通訊衛星不起作用，並對政府與商業實體發動網攻。這些攻擊旨在中斷台灣內外的通訊與網路，讓其孤立於世界之外。

一旦台灣的防衛能力遭到大幅削弱，共軍就會派出七支水面作戰支隊（SAG）圍繞台灣。每個支隊由三至六艘艦艇構成，包括驅逐艦、巡防艦、支援船和隱匿行動的攻擊潛艇，總計會出動超過30艘船艦。這些支隊會維持在台灣海岸70浬之外，遠離可能殘留的反艦飛彈射程。

山東艦航母打擊群則會在台灣東南方的外海，出動殲15戰機在台灣東部海域巡航。山東艦的部署，主要在嚇阻台灣或美國海軍試圖護送船隻突破封鎖。中國同時還會在隔離區部署超過20艘海警船，並搭配海上民兵船，以攔截想前往台灣主要港口的小船。

在一開始的大規模武力展示後，共軍會縮減規模，改為主要以大陸岸上的反艦與防空飛彈執行封鎖，降低海軍暴露於反擊之中。但若情勢再升溫，北京也可立即部署軍力。中共海警船也不會撤回，作為其「執法」的表象。

文章指出，一週後，中共料會主動停火，宣布由自家民間飛機與船隻執行台灣人民的「人道」撤離，並給予談判的時間，以動搖台灣內部的抵抗意志。同時中共會進行認知作戰，煽動台灣社會當中支持談判的聲音，甚至扶植代理人作為協商對象。

