共軍演習不只一天！東部戰區：30日將在「這5區」進行實彈射擊

中國人民解放軍今（29）日宣布，將在台灣周遭舉行代號「正義使命－2025」環台軍演，並於30日將進行實彈射擊演練。 圖：翻攝自微博

[Newtalk新聞] 中國人民解放軍東部戰區今（29）日宣佈，將從 29 日開始，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行代號「正義使命—2025」演習。對此，解放軍東部戰區發言人施毅陸軍大校，這是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告；與此同時，共軍明（30）日也將在「這 5 區」進行實彈射擊。

《央視新聞》報導，解放軍東部戰區發言人施毅陸軍大校表示，自 12 月 29 日開始，中國人民解放軍東部戰區將組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命—2025」演習。

此次「正義使命—2025」演習演練重點，在於海空戰備警巡、奪取綜合製權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

對於這次演習，施毅也強調，這是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

此外，解放軍東部戰區將於明日上午 8 時至 18 時，在以下海域和空域進行重要軍事演習，並組織實彈射擊，要求「在此期間有關船舶不要進入指定海域和空域」，也就是說此次中共「圍台軍演」至少為期兩天。

中國解放軍東部戰區公布軍演座標如下：

一、北緯 26°32′00″、東經 121°40′00″，北緯 26°32′00″、東經 122°36′00″，北緯 25°43′00″、東經 122°36′00″，北緯 25°43′00″、東經 121°40′00″ 四點連線。

二、北緯 24°59′00″、東經 120°04′00″，北緯 25°39′00″、東經 121°13′00″，北緯 26°17′00″、東經 121°13′00″，北緯 25°37′00″、東經 120°04′00″ 四點連線。

三、北緯 23°27′00″、東經 118°14′00″，北緯 23°27′00″、東經 119°13′00″，北緯 22°13′00″、東經 119°44′00″，北緯 22°13′00″、東經 118°45′00″ 四點連線。

四、北緯 21°49′00″、東經 119°16′00″，北緯 21°49′00″、東經 121°00′00″，北緯 21°05′00″、東經 121°00′00″，北緯 21°05′00″、東經 119°16′00″ 四點連線。

五、北緯 21°58′00″、東經 121°40′00″，北緯 21°58′00″、東經 122°28′00″，北緯 23°23′00″、東經 122°28′00″，北緯 23°23′00″、東經 121°40′00″ 四點連線。

