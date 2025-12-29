共軍演習侵台灣12浬領海基線 國防部授權作戰單位適時應對

中共今天（29日）宣布對台進行「正義使命-2025」演習。國防部指出，對於此種不理性的挑釁行為強烈譴責，已即刻成立應變中心，並依《國軍經常戰備時期突發狀況處置規定》派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演，國軍全程監控共軍演習。國防部下午公布空軍F-16型機監控中共殲16型戰機和海軍田單軍艦監控共艦安陽艦（599）畫面。

值得注意的是，F-16V是透過AN/AAQ-33「狙擊手先進標定莢艙」監控中共殲16戰機，並將重要參數資訊遮蔽、裁切，象徵國軍有能力掌握敵動態。國防部下午舉行臨時記者會指出，國防部已立刻成立應變中心，依照整體戰備規定，派遣適切的兵力應處相關海空情狀況。國防部強調，任何以這種窮兵黷武、不負責任、倒果為因的行為，來升高區域情勢的作法，都是不可取的，「我軍會綿密掌握整體狀況，同時以料敵從寬的原則，守護國家的主權，用我們的實力來捍衛台海的和平。」

國防部指出，共軍劃設5個演習區域，並將台灣12浬領海基線劃設在內，國軍會依敵情威脅程度授權海軍62特遣部隊、空作部、作戰區等第一線作戰單位，依交戰規則（ROE）及授權矩陣執行應對。

國防部記者會現場畫面

情報參謀次長室次長謝日升中將說明，中共於上午7時30分對台實施針對性軍演，執行海空戰備警巡、奪取綜合制權及要港要域封控、外線立體懾阻等課目，統計截至下午3時止，偵獲主、輔戰機及無人機89架次，其中67架次進入應變區域；另外，也偵獲14艘共艦、14艘海警船（含馬祖及烏坵等外離島）。另有4艘兩棲攻擊艦位於東部海域、西太平洋一帶。



至於有無他國軍機於台海周邊活動，謝日升證實「有」，但因為在國際航道上本來就有許多飛機，因此是哪些國家、做什麼事，無法多做說明。

謝日升中將說，中共所劃設的5個演習區域，將台灣的12浬領海基線劃設在內，中共想表達意涵不言而喻。

中共29日宣布對台進行「正義使命-2025」演習。國軍全程監控共軍演習態。圖為空軍F-16型機監控中共殲16型機。（圖／國防部提供）

針對國軍如何應處共艦如果侵入領海基線，作計室次長連志威中將指出，依據聯合國憲章第51條規定，任何主權國家遭受外來武裝攻擊，擁有採取武力自我防衛的權力；因此，國軍針對戰略、作戰及戰術層級，均有在交戰規則（ROE）、授權矩陣（Authorization Matrix）律定各項應對措施，可採通報、驅離、監控、追監等作為。

連志威提到，將依敵情威脅程度授權第一線部隊、作戰單位採取適時應對，同時必須給執行官兵有適切規範。第一線單位則有海軍62特遣部隊、空軍作戰指揮部、作戰區，以管制三軍戰備部隊遂行包含戰備偵巡、機艦應處等作為，並運用共同圖像掌握部隊以採取必要回應。

針對共軍明天上午8時至下午6時將在台海周邊實彈射擊，禁止船舶進入，且限制高度為無限高。連志威表示，國軍透過平常聯合情監偵綿密掌握動態，共軍今天第一時間進入應變區，相應的國軍海空戰備兵力即採監控、飛彈追監應變措施，都在全程掌握中；至於後續演訓發展，國軍會關注並採取必要作為。

國軍是否為此全軍召回，連志威說，目前沒有召回，而是各級指揮官按照既有編組來執行相關計畫。

國防部發言人孫立方中將提到，中共「由訓轉演、由演轉戰」的間隔已愈來愈短，對台灣形成的壓力確實越來越大，但國軍針對這種壓力也已在戰備應處、部隊訓練模式做調整，可有效應對威脅。

海巡署副署長謝慶欽說明，中共此次軍演迄今出動14艘海警船，目前未發生海警船登檢跡象，另有4艘共軍列管貨輪在演習區內，但目前沒有參與演習。

謝慶欽指出，中共歷次對台軍演，最多出動22艘海警船、最少出動9艘，此次軍演出動14艘；而2024聯合利劍A軍演是中共首次出動海警船參演，2024聯合利劍B是首次出動萬噸級海警船。

謝慶欽提到，中共海警船編號1302、1303兩艘一直在北部海域，自上午演習開始起就停留在24浬內，最近時約距21浬左右，海巡署派艦一對一監控緊盯，若再靠近將「頂出去」。

中共29日宣布對台進行「正義使命-2025」演習。國軍全程監控共軍演習態。圖為海軍田單軍艦監控共艦安陽艦（599）畫面。（圖／海軍田單軍艦拍攝／國防部提供）

共軍東部戰區上午宣布在台灣周邊進行「正義使命－2025」演習，明天上午8時至下午6時，在台灣周邊海域和空域範圍進行實彈射擊；國防部成立應變中心，並執行立即備戰操演。另共軍劃設5處演習區、中共海警再多劃設2處，國軍則掌握新增台灣東部海域第8處。