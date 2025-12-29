共軍演習因為誰？「賴清德VS蔣萬安」 網路投票一面倒

綠營將共軍演習歸咎蔣萬安(左)，但更多人認為賴清德(右)的「實力不夠」說才是主因。（合成圖／趙雙傑攝、資料照）

大陸解放軍29日宣布將展開「正義使命-2025」演習，綠營趁機大酸台北市長蔣萬安才剛從雙城論壇返回，大陸就宣布軍演，熱議不斷。但賴清德近日受訪稱對岸「幾十年來沒有越雷池一步，是因為實力不到」，網路投票顯示，多數人認為賴的言論才是刺激軍演的主因。

陸方29日宣布將展開「正義使命-2025」演習，在台灣海峽及台灣北部、西南、東南、東部海域實施，並在周邊範圍進行實彈射擊。綠營趁機帶風向，綠委吳思瑤發文稱這是對岸「給蔣萬安帶回的伴手禮」，酸蔣萬安帶回「波濤與呼嘯」，踢到鐵板，還要輕信、取悅對岸嗎？

25萬追蹤的粉專「不禮貌鄉民團」則質疑，現在一堆綠營側翼和立委開始洗地，說這是蔣萬安的責任。但賴清德28日在鄭弘儀訪問中說「中國幾十年來沒有越雷池一步，是因為實力不到」，結果大陸今天就突襲宣布圍台軍演了。「挑釁闖禍完，就只會甩鍋？這什麼總統？」

中天《大新聞大爆卦》節目今(29日)舉行網路調查，問「中共為何突然宣布『正義使命-2025』圍台軍演？」經過約1個半小時投票，5289人次投票結果顯示，94％認為原因是「賴清德說『中共至今沒武統因實力不夠』」，而僅有6％認為該歸咎於「蔣萬安赴大陸雙城論壇交流」。

粉專網友留言「這個人夜郎自大，成天嗆聲挑釁，豈不知『一言可以喪邦』的道理？」、「賴這是在附和八炯、閩南郎之前唱的挑釁歌曲嗎？」、「有沒有能力打跟有沒有必要打是兩回事」、「前天看到新聞，中共宣佈是在黃海進行軍演7天，沒想到突然改變目標，原來是如此」。

