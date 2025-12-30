共軍演習射PCH-191遠程火箭砲 專家:模擬摧毀海馬士

共軍TH-191火箭彈針對我國海馬士火箭（圖／CCTV）

共軍圍台演習第二天，出動各軍種、大量武器，但沒有外界預期的射飛彈，而是模擬摧毀我國對美採購的「海馬士」多管火箭，並秀出「遠程火箭彈」打擊，我國軍事專家分析，這次共軍的「PCH-191火箭彈」，就像「中國版海馬士」，造價便宜，可連發多炮，意圖針對我國北部以外、空防能力弱的關鍵基礎設施。

共軍TH-191火箭彈針對我國海馬士火箭（圖／CCTV）

在演習第二天凌晨，共軍大規模空中編隊開始行動。共軍寶雞艦、徐州艦、太原艦編隊進入台灣周邊海域，進行重點實彈射擊。前一天，我國國防部已偵獲130架次共機、22艘船艦擾台，創下史上第二高紀錄。雖然共軍展示了東風飛彈頭，但這次只有模擬發射，中共宣傳的新重點目標轉為針對我國對美採購的「海馬士」多管火箭砲，這款武器被台美視為重要裝備，台灣不僅加購，兩週前還出現在史上最大筆的美國對台軍售清單中。

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘表示，共軍的PCH-191火箭彈可以被視為「中國版的海馬式」，這種解讀對台灣建軍備戰會比較有幫助。他進一步解釋，台灣一些較脆弱的關鍵基礎設施可能無法獲得愛國者飛彈的保護，而中國可能會使用較便宜的火箭彈進行攻擊，而這些數量眾多的火箭彈攔截難度很高。

國防院戰略所所長蘇紫雲分析，從共軍官網放出的動態影片來看，遠程火箭發射後在海面上的著彈處水花都很靠近，表明其北斗衛星的定位具有一定準確度。雖然這次演習使用的是較低規格的「戰術火力」，但因更靠近台灣，影響了超過10萬旅客的航班，意圖擾亂民心並對台灣政府施壓。

人在泰國的CNN特派Will Ripley指出，約有1000個航班可能受到影響，如果今天嘗試從台灣飛泰國，很可能無法成行，確實造成相當程度的干擾。民航局表示，30日國內線取消76架次，國際線實施流量管制。蘇紫雲進一步指出，在這次準封鎖的演習中，共軍特意留下三條飛往日本的航線，目的是向各國傳達訊息：如果對台灣實施封控，會給各國預留48小時或72小時的撤僑時間。

除了軍事演習外，北京還大打海警宣傳戰。共軍科學院研究員王文宣稱，海警艦艇編隊在台灣島附近繞行出一個漂亮的「中國結」，圈了一個「台灣繩」。對此，蘇紫雲表示，這在政治上是希望透過管轄權來支援其主權訴求，而中華民國當然會進行反制。

美國空軍退役上校Cedric Leighton認為，共軍正利用演習發出訊號，表明他們不僅已做好準備，而且在執行此類任務所需的能力上也日益精進。國際社會擔心共軍可能由演轉戰，但美國總統川普表示他雖然看到了軍演，但習近平並未告知他任何事，他不認為習近平會採取軍事行動，而且中國在台海區域演習20年了，因此不擔憂。分析指出，這次共軍演習沒有動用航空母艦、沒有真的發射飛彈，政治意涵高於軍事力量。

