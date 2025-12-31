共軍演習引發旅遊憂慮 日議員霸氣挺台：正常交流才是守護民主

上畠寬弘（右1）近年多次訪台，圖為2023年參訪基隆市議會時留下的合照。（翻攝自上畠寬弘Threads）

中共東部戰區近日發動「正義使命-2025」圍台軍演，台海局勢再度成為國際焦點。有台灣網友擔心安全，在社群平台Threads向日本神戶市議員上畠寬宏喊話，希望這段期間日本人先別來台觀光，以避免發生意外。對此，長期挺台的上畠寬弘大方回應，認為過度退縮反而正中中國盤算，強調「不中斷交流」才是對台灣自由民主最堅定的支持。

針對網友的憂慮，上畠寬弘表示理解其關懷與用心，但他指出日本外務省目前並未針對台灣發布任何旅遊警示或自肅要求，反而是對中國提出了危險提醒。他強調，中國的軍事演習已是反覆出現的常態，國際社會與台灣政府皆冷靜掌握局勢並持續監控，事實上，台灣的社會機能、觀光活動與日常生活皆運作如常，並無停擺。

上畠寬弘認為，面對中國的威嚇，維持人員往來與正常交流，本身就是一種守護台灣自由與民主的行為。他感性表示，日本與台灣是共享民主、法治價值的夥伴，更是「如同家人般的存在」，若因為軍演就過度自肅、退縮，反而落入中國「愚蠢且短視」的圈套。他強調，未來將持續以實際行動，確保日台間的經濟與觀光往來不中斷。

上畠寬弘的回應暖哭大批台灣網友，紛紛留言表達感謝：「多謝議員，我們都還在普通正常過生活，這就是最好的反擊。」、「謝謝議員仗義直言，昨晚夜市和商圈依然有很多觀光客，台日友好！」、「謝謝您一直站在我們這邊，未來肯定去神戶狠狠消費一波報答！」、「您的心意與付出，台灣人永遠會放在心裡。」





