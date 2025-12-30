共軍演習是因台灣嘴秋？他1句反嗆藍白

▲海基會副董事長羅文嘉批，把軍演、逼近領海，說成是政府「嘴秋」、台灣「挑釁」，本質就是責任倒置。（圖／海基會提供）

[NOWnews今日新聞] 中國圍台軍演展開實彈射擊，封鎖台灣，其中第4號實彈射擊臨時危險區，實際上不僅涵蓋領海，甚至已包括領海基點編號T15的七星岩，等同納入台灣附屬島礁土地與內水範圍。共軍東部戰區新聞發言人施毅更說，這是對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告。藍營認為是總統賴清德不斷挑釁，海基會副董事長羅文嘉則批，把軍演、逼近領海，說成是政府「嘴秋」、台灣「挑釁」，本質就是責任倒置。

羅文嘉說，中共軍演的目的，未必是立即奪取（seize）台灣，而是在進行認知作戰，持續擠壓（squeeze）台灣的心理承受力與社會共識。「當惡鄰準備翻牆，卻有人忙著罵你『牆沒守好』，或阻止你加強保全，這不是理性，也不是可信的夥伴，而是在替下一次翻牆鋪路。」

羅文嘉說，侵略行為被包裝成正常反應，被害者反成加害者，社會慢慢被訓練成：只要夠安靜、夠退讓，就能換來安全。這不是反戰，而是在替侵略降低成本。「當我們開始檢討被翻牆的人，而不是翻牆本身，下一次翻牆，只會更快、更狠。」他提醒，政治作戰先於軍事作戰，提防那些為敵人鋪路的人。

